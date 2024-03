Le président russe Vladimir Poutine a déclaré mercredi que la Russie était techniquement prête à une guerre nucléaire. Il s'agit de la dernière d'une série d'avertissements adressés à l'Occident depuis qu'il a lancé son invasion de l'Ukraine il y a deux ans.

Les analystes occidentaux de la sécurité estiment que les déclarations de M. Poutine visent à dissuader et à intimider, mais elles n'ont pas empêché les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN de fournir de l'aide, des renseignements, des formations et des armes à l'Ukraine - y compris des chars et des missiles à longue portée - d'une manière qui était impensable au début de la guerre.

24 février 2022 - Dans un discours prononcé à l'occasion du lancement de son "opération militaire spéciale" en Ukraine, M. Poutine déclare que la Russie est une puissance nucléaire de premier plan "et qu'elle possède certains avantages dans certains des types d'armement les plus récents. À cet égard, personne ne devrait douter qu'une attaque directe contre notre pays conduira à la défaite et à d'horribles conséquences pour tout agresseur potentiel".

Il ajoute ensuite : "Quiconque tente de nous entraver ou de menacer notre pays ou notre peuple doit savoir que la réponse de la Russie sera immédiate et vous conduira à des conséquences que vous n'avez jamais connues dans votre histoire."

27 février 2022 - M. Poutine déclare avoir placé les forces nucléaires russes en état d'alerte maximale.

21 septembre 2022 - M. Poutine ordonne la première mobilisation militaire de la Russie depuis la Seconde Guerre mondiale et déclare : "Si l'intégrité territoriale de notre pays est menacée, nous utiliserons sans aucun doute tous les moyens disponibles pour protéger la Russie et notre peuple - ce n'est pas du bluff."

30 septembre 2022 - M. Poutine déclare que les États-Unis ont créé un "précédent" en larguant deux bombes atomiques sur le Japon en 1945.

9 décembre 2022 - M. Poutine déclare que tout pays qui oserait attaquer la Russie avec des armes nucléaires serait rayé de la surface de la terre. Il affirme que la Russie n'est pas mandatée pour lancer une première frappe nucléaire préventive, mais que les armes hypersoniques avancées de la Russie lui permettraient de réagir avec force si elle était attaquée.

22 février 2023 - M. Poutine déclare que la Russie suspendra sa participation au nouveau traité START avec les États-Unis, qui limite le nombre d'ogives nucléaires que chaque partie peut déployer.

Il affirme que la Russie doit être prête à effectuer un essai nucléaire au cas où les États-Unis le feraient.

25 mars 2023 - Poutine déclare que la Russie a conclu un accord avec son allié, la Biélorussie, qui borde l'Ukraine, pour stationner des armes nucléaires tactiques sur son territoire. Il affirme que cela reflète les déploiements effectués par les États-Unis depuis des décennies dans les pays alliés d'Europe.

5 octobre 2023 - M. Poutine déclare qu'il ne voit pas la nécessité de modifier la doctrine russe, qui prévoit l'utilisation d'armes nucléaires en cas d'attaque nucléaire ou de menace conventionnelle contre l'existence de l'État. Selon lui, toute attaque contre la Russie provoquerait une riposte en une fraction de seconde avec des centaines de missiles nucléaires auxquels aucun ennemi ne pourrait survivre. "Je pense qu'aucune personne saine d'esprit et à la mémoire claire ne songerait à utiliser des armes nucléaires contre la Russie.

M. Poutine affirme que la Russie a testé et mettra bientôt en service de combat ses dernières armes à capacité nucléaire, le missile de croisière Burevestnik et le missile balistique intercontinental Sarmat. Il estime que le parlement devrait revoir la position de la Russie sur le traité d'interdiction complète des essais nucléaires afin de "refléter" la position des États-Unis, qui ne l'ont pas ratifié. Quelques semaines plus tard, le parlement retire la ratification du traité par la Russie.

22 février 2024 - Poutine envoie un signal à l'Occident en effectuant un court vol à bord d'un bombardier stratégique Tu-160M modernisé à capacité nucléaire.

29 février 2024 - Poutine déclare aux pays occidentaux qu'ils risquent de provoquer une guerre nucléaire s'ils envoient des troupes combattre en Ukraine. Il ajoute qu'ils "doivent se rendre compte que nous disposons également d'armes capables d'atteindre des cibles sur leur territoire". Tout cela menace réellement un conflit avec l'utilisation d'armes nucléaires et la destruction de la civilisation. Ne comprennent-ils pas cela ?

13 mars 2024 - Interrogé dans une interview pour savoir si la Russie est vraiment prête pour une guerre nucléaire, Poutine répond : "D'un point de vue militaro-technique, nous sommes bien sûr prêts". Il précise toutefois qu'il ne voit pas de précipitation dans la confrontation nucléaire et que la Russie n'a jamais été confrontée à la nécessité d'utiliser des armes nucléaires en Ukraine.