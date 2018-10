Bourse de Paris : Les avertissements plombent l'ambiance

Les temps forts économiques du jour

Les principaux changements de recommandations

La séance de la veille, démarrée dans l'euphorie du net rebond des places chinoises, s'est achevée sur une baisse marquée de -0,62% pour un CAC40 manifestement en manque de repères. La preuve ? L'automobile ( Peugeot Renault ) a baissé, comme la finance ( Société Générale Crédit Agricole ), ou la technologie ( Atos Capgemini ). Mais l'automobile a aussi progressé ( Valeo Michelin ), comme la finance ( Axa ) ou la technologie ( STMicroelectronics ). Cette cacophonie sectorielle montre que le marché est en plein doute alors que le rythme des publications trimestrielles accélère. Or le premier bilan n'est pas très brillant. En Europe par exemple, le nombre de publications de bénéfices inférieurs aux attentes est légèrement plus élevé que celles qui dépassent le consensus, ce qui ne s'était plus produit depuis le 4trimestre 2014. Il reste bien sûr beaucoup d'entreprises sur les tablettes, mais la tendance qui se dégage est moins favorable qu'elle ne l'était au cours des trimestres écoulés.Le marché paie son excès de confiance et la phase d'ajustement est douloureuse. Le bras de fer engagé par le Etats-Unis avec la Chine commence à peser, c'est indéniable. De façon plutôt classique, ce sont d'abord les indicateurs de confiance qui ont été affectés. Nous sommes manifestement entrés dans la seconde phase, celle où cette dégradation du moral des acteurs économiques commence à transparaître dans les chiffres. Illustration sur les seules entreprises françaises : aux avertissements de Michelin ou Sopra hier viennent s'ajouter ce matin ceux de Renault (objectifs financiers confirmés mais croissance du marché mondial revue en baisse) d' Atos et d' Ingenico , tandis que la croissance organique d' Essilor est moins dynamique que prévu.Les publications de sociétés entrent dans le dur avec Verizon United Technologies ou Texas Instruments aux Etats-Unis (ainsi qu'une vingtaine d'autres valeurs du S&P500) ou Vinci Sandvik ou Schindler en Europe. Il y a fort à parier que les géants américains de la technologie auront un rôle décisif dans les tendances boursières de fin d'année : Microsoft publiera demain 24 octobre et sera suivi dès le lendemain par Amazon Alphabet et Intel . Pour Facebook et Apple , il faudra patienter respectivement jusqu'au 31 octobre et au 1novembre. En attendant, le début de matinée est très morose en Europe.Après les prix à la production allemands (8h00), place à 16h00 à l'indice manufacturier de la Fed de Richmond (consensus 25). C'est tout pour la macro du jour.Le greenback reste ferme face à l'euro à 1,14538 USD, tandis que les cours pétroliers refluent, à 79,58 USD pour le Brent et 69,23 USD pour le WTI. L'once d'or campe sur ses nouvelles positions, à 1 223 USD.