Les avocats de Depp et Heard font un dernier discours aux jurés dans une affaire de diffamation.

La star de "Pirates des Caraïbes", âgée de 58 ans, a poursuivi Heard en Virginie pour 50 millions de dollars et a affirmé qu'elle l'avait diffamé lorsqu'elle s'est présentée comme "une figure publique représentant la violence domestique".

Heard, 36 ans, a contre-attaqué pour 100 millions de dollars, affirmant que Depp l'a diffamée lorsque son avocat a qualifié ses accusations de "canular".

Depp a nié avoir frappé Heard ou toute autre femme et a déclaré que c'était elle qui était devenue violente dans leur relation.

"M. Depp a subi des abus verbaux, physiques et émotionnels persistants de la part de Mme Heard", a déclaré l'avocat Camille Vasquez dans sa plaidoirie.

Elle a déclaré que les allégations d'abus de Mme Heard par M. Depp, y compris une agression sexuelle avec une bouteille d'alcool, étaient "sauvages, exagérées et invraisemblables" et avaient ruiné sa réputation à Hollywood et parmi ses fans.

"Nous vous demandons de rendre sa vie à M. Depp en disant au monde entier que M. Depp n'est pas l'agresseur que Mme Heard prétend qu'il est", a déclaré M. Vasquez.

L'avocat de Mme Heard, Benjamin Rottenborn, dans sa plaidoirie, a rappelé aux jurés les SMS explicites envoyés par M. Depp à des amis ou des associés.

Dans l'un d'eux, Depp traitait Heard de "sale pute" et disait qu'il voulait la tuer et "baiserait son cadavre brûlé".

"C'est une fenêtre dans le cœur et l'esprit du pirate préféré de l'Amérique", a déclaré Rottenborn. "C'est le vrai Johnny Depp".

Au centre de l'affaire juridique se trouve un article d'opinion de décembre 2018 de Heard dans le Washington Post, dans lequel elle a fait la déclaration sur la violence domestique. L'article ne mentionne jamais le nom de Depp, mais son avocat a déclaré aux jurés qu'il était clair que Heard faisait référence à lui.

Les avocats de Heard ont fait valoir qu'elle avait dit la vérité et que ses commentaires étaient couverts par la liberté d'expression en vertu du premier amendement de la Constitution américaine.

"La question clé à laquelle vous devez répondre est 'le Premier Amendement donne-t-il à Mme Heard le droit d'écrire les mots qu'elle a écrits ?" a dit Rottenborn au jury. "Vous ne pouvez pas simultanément défendre le Premier Amendement et vous prononcer en faveur de Johnny Depp".

Le jury de sept personnes devrait commencer ses délibérations plus tard dans la journée de vendredi. Si les jurés ne parviennent pas à un verdict d'ici vendredi soir, ils se réuniront à nouveau mardi après le jour férié du Memorial Day aux États-Unis, a déclaré le juge Penney Azcarate. Depp et Heard se sont rencontrés en 2011 lors du tournage de "The Rum Diary" et se sont mariés en février 2015. Leur divorce a été finalisé environ deux ans plus tard.

Au cours de six semaines de procédure, les jurés ont écouté des enregistrements des bagarres de l'ancien couple et vu des photos graphiques du doigt ensanglanté de Depp.

Depp a déclaré que Heard a jeté une bouteille de vodka qui a coupé le haut de son doigt lors d'une dispute en 2015. Heard a nié avoir blessé le doigt de Depp et a déclaré que Depp l'avait agressée sexuellement cette nuit-là avec une bouteille d'alcool.

Autrefois parmi les plus grandes stars d'Hollywood, Depp a déclaré que les allégations de Heard lui ont coûté "tout". Un nouveau film "Pirates" a été mis en attente, et Depp a été remplacé dans la franchise cinématographique "Fantastic Beasts", un spin-off de "Harry Potter".

Il y a moins de deux ans, Depp a perdu un procès en diffamation contre le Sun, un tabloïd britannique qui l'avait qualifié de "batteur de femmes". Un juge de la Haute Cour de Londres a statué qu'il avait agressé Heard à plusieurs reprises.

Les avocats de Depp ont déposé le dossier américain dans le comté de Fairfax, en Virginie, car le Washington Post y est imprimé. Le journal n'est pas un défendeur.