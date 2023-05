Les avocats de Donald Trump affronteront les procureurs dans un tribunal de New York jeudi pour savoir si l'ancien président doit être empêché de discuter des preuves dans l'affaire criminelle qui l'oppose à une star du porno pour un paiement occulte.

Les procureurs demandent une ordonnance qui empêcherait M. Trump de divulguer publiquement les éléments de preuve qu'ils lui ont remis pour préparer sa défense. Compte tenu de l'historique des attaques de M. Trump sur les médias sociaux, ils estiment que cette ordonnance est nécessaire pour réduire le risque de harcèlement à l'encontre des témoins et d'autres personnes impliquées dans l'affaire.

Les avocats de la défense ont fait valoir dans des documents de procédure que l'ordonnance proposée est trop restrictive et que M. Trump a le droit de raconter son histoire, à la fois pour se défendre et en tant que candidat à l'élection présidentielle de 2024. Ils ont ajouté que les procureurs et les témoins avaient également attaqué M. Trump.

L'audience est la première dans le cadre de l'affaire pénale depuis que M. Trump a été traduit devant le tribunal de Manhattan le 4 avril pour 34 chefs d'accusation de falsification de documents commerciaux afin de dissimuler les remboursements à son avocat de l'époque, Michael Cohen, pour le paiement de 130 000 dollars à la star du porno Stormy Daniels.

La comparution de M. Trump ayant été annulée, il n'est pas attendu au tribunal.