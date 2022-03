Les avocats de l'animateur d'Infowars et des familles de la fusillade de l'école Sandy Hook retournent au tribunal

Les plaignants poursuivent Jones en réponse à ses affirmations selon lesquelles la fusillade de 2012 à l'école primaire Sandy Hook, qui a fait 26 morts, était un canular. Ils ont demandé à un juge de le condamner pour outrage à magistrat pour ne pas s'être présenté la semaine dernière à une déposition ordonnée par le tribunal.

Lors d'une audience mercredi, la juge Barbara Bellis de la Cour supérieure du Connecticut pourrait également examiner la demande des plaignants d'infliger une amende et d'incarcérer Jones jusqu'à ce qu'il se présente pour faire sa déposition.

Le procès en diffamation a déjà été tranché en faveur des familles des victimes de la fusillade, le juge ayant déclaré en novembre que Jones avait manqué à ses obligations en ne fournissant pas de documents et qu'il était responsable des dommages causés aux plaignants.

Jones, fondateur du site Web d'extrême droite Infowars, a affirmé que la fusillade, au cours de laquelle 20 enfants et six employés de l'école ont été abattus dans l'école de Newtown, dans le Connecticut, avait été fabriquée par les défenseurs du contrôle des armes à feu et les médias grand public.

En réponse, plusieurs parents ont poursuivi Jones et Infowars, ainsi que sa société mère, pour diffamation à Austin, au Texas, et à Waterbury, dans le Connecticut. Infowars est basée au Texas.

L'audience de mercredi intervient un jour après que les familles aient rejeté l'offre de Jones de payer 120 000 $ à chacun des 13 plaignants pour régler le procès.

L'offre proposée par Jones dans les dossiers du tribunal comprenait la déclaration suivante : "M. Jones présente ses excuses les plus sincères pour toute détresse causée par ses remarques."

Chacun des plaignants a immédiatement refusé l'offre de règlement dans les documents judiciaires, en déclarant : "La soi-disant offre est une tentative transparente et désespérée d'Alex Jones d'échapper à un compte rendu public sous serment de sa campagne trompeuse, axée sur le profit, contre les plaignants et la mémoire de leurs proches perdus à Sandy Hook."