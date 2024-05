Les avocats tunisiens ont entamé jeudi une grève nationale d'une journée et des centaines d'entre eux sont descendus dans les rues de la capitale pour protester contre l'arrestation récente de deux de leurs collègues, dont l'un aurait été torturé au cours de sa détention.

C'est la deuxième fois cette semaine que les avocats tunisiens organisent une grève, dans un contexte d'escalade de la crise politique dans le pays, suite à l'arrestation de deux avocats et de deux journalistes la semaine dernière dans des incidents distincts.

Des centaines d'opposants au président Kais Saied ont manifesté la semaine dernière, exigeant une date pour des élections libres et équitables. M. Saied, dont le mandat s'achève cette année, s'est emparé de la plupart des pouvoirs de l'État et a fermé le parlement élu en 2021, une décision que l'opposition a qualifiée de coup d'État.

La police tunisienne a pris d'assaut le siège de l'ordre des avocats lundi pour la deuxième fois en deux jours et a arrêté Mahdi Zagrouba, qui a critiqué le président, après avoir détenu Sonia Dahmani, une autre avocate, au cours du week-end.

Certains partis d'opposition ont qualifié la prise d'assaut du bâtiment du doyenné des avocats de "choc et d'escalade majeure".

L'ordre des avocats et les groupes de défense des droits de l'homme ont déclaré que M. Zagrouba avait été torturé pendant sa détention et qu'il souffrait de graves contusions et de traces de violence.

Le ministère de l'intérieur a fermement démenti ces allégations et a déclaré que l'avocat n'avait été soumis à aucun mauvais traitement ni à aucune torture.

"Nous nions catégoriquement que l'avocat ait été soumis à la torture ou à des mauvais traitements. Il s'agit d'un scénario visant à échapper à toute responsabilité après qu'il a été prouvé qu'il avait agressé un policier lors d'une manifestation cette semaine", a déclaré Fakher Bouzghaia, fonctionnaire du ministère.

Des centaines d'avocats se sont rassemblés près du siège du Palais de justice, portant des uniformes et scandant des slogans tels que "Ne touchez pas aux journalistes et aux avocats" et "Pas de peur, pas de terreur, le pouvoir appartient au peuple".

Soutenant leur collègue Zaqrouba, les avocats ont scandé "Mahdi, peu importe, les libertés sont rachetées par le sang".

Mercredi, un juge tunisien a ordonné l'emprisonnement de deux journalistes dans l'attente de leur procès, ont déclaré leurs familles et leurs avocats, renforçant les craintes d'une campagne généralisée visant à faire taire les dissidents et à restreindre la liberté d'expression.

Les journalistes de la radio IFM, Mourad Zghidi et Borhen Bsaiss, ont été arrêtés samedi pour des commentaires politiques faits à la radio, ont déclaré leurs avocats.