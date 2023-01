Les avoirs étrangers en bons du Trésor augmentent en novembre, notamment au Japon -données

Les avoirs étrangers ont progressé à 7,273 billions de dollars en novembre, par rapport à un montant révisé de 7,131 billions de dollars le mois précédent. L'augmentation des avoirs est intervenue après avoir baissé en octobre à leur plus bas niveau depuis mai 2021.

Les investisseurs avaient vendu des Treasuries ces derniers mois avec la hausse des taux, qui rendait non rentable la détention de la dette américaine.

"Le revirement est logique car les taux ont en fait atteint un sommet en novembre et ont continué à baisser", a déclaré Gennadiy Goldberg, stratège principal des taux chez TD Securities à New York.

Le rendement de référence du Trésor à 10 ans a commencé le mois de novembre à 4,061 % et l'a terminé à 3,701 %.

Des signes de reflux de l'inflation ont incité la Réserve fédérale à adopter un ton plus dovish en novembre. Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré le 30 novembre que la banque centrale américaine pourrait ralentir le rythme des hausses de taux d'intérêt "dès décembre", mais a prévenu que la lutte contre l'inflation était loin d'être terminée.

L'augmentation des achats étrangers a été menée par le Japon, dont les avoirs sont passés de 1 064 milliards de dollars en octobre à 1 082 milliards de dollars en novembre. Le Japon, le plus grand détenteur non américain de la dette publique américaine, a réduit sa charge de Treasuries au cours des quatre mois précédents pour défendre le yen en difficulté.

"L'achat (par les étrangers) était assez dispersé, ce qui vous montre qu'à l'avenir, vous aurez probablement une quantité incertaine de demande de la part des investisseurs étrangers", a déclaré Goldberg de la TD.

"Ils ne vont probablement pas se jeter à l'eau avec leurs deux pieds. Mais c'est un signe plutôt positif et il y a peut-être un peu plus de stabilisation dans la demande étrangère pour les Treasuries."

Les données ont également montré que les avoirs de la Chine, le deuxième plus grand détenteur non américain de Treasuries, sont tombés à 870 milliards de dollars en novembre, contre un montant révisé de 877 milliards de dollars en octobre. Les avoirs de la Chine étaient les plus bas depuis mai 2010, lorsqu'elle détenait 843,7 milliards de dollars.

La Chine a vendu des bons du Trésor pour aider à soutenir sa monnaie qui s'affaiblit face à la résurgence du dollar.

Sur la base des transactions, les Treasuries ont enregistré des entrées étrangères de 54,21 milliards de dollars en novembre, contre 61,907 milliards de dollars en octobre. Les Treasuries ont connu des afflux de capitaux étrangers pendant sept mois consécutifs.

Les données ont également montré des afflux de capitaux étrangers dans les actions américaines en novembre pour la première fois depuis décembre 2021. Les étrangers ont acheté 42,907 milliards de dollars en novembre, mais ont vendu 24,37 milliards de dollars en octobre.