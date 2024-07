La succession de Chuck Close, l'artiste connu pour ses immenses portraits photoréalistes de lui-même et d'autres personnes, a réglé un procès accusant Cigna de ne pas avoir payé des centaines de milliers de dollars pour des soins médicaux nécessaires au cours des dernières années de sa vie.

Dans un document déposé vendredi en fin de journée au tribunal fédéral de Manhattan, un avocat de la succession de Close a déclaré que les deux parties étaient parvenues à un accord de principe en vue d'un règlement, et qu'elles s'attendaient à conclure un accord dans les 45 jours et à classer l'affaire. Les conditions n'ont pas été divulguées.

Cigna, l'avocat de l'assureur et l'avocat de la succession de Close n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

M. Close est décédé en août 2021 à l'âge de 81 ans.

Il se déplaçait en fauteuil roulant après avoir été paralysé en 1988 à la suite d'une rupture rare d'une artère vertébrale, et on lui a ensuite diagnostiqué la maladie d'Alzheimer et une démence frontotemporale. M. Close a commencé à recevoir des soins infirmiers à domicile en 2015.

En août 2022, la succession a intenté un procès à Cigna pour obtenir 686 723 dollars de "prestations refusées à tort", plus les intérêts.

En décembre dernier, un juge a rejeté la demande reconventionnelle de Cigna visant à récupérer 357 684 dollars pour des services qui, selon elle, n'étaient pas médicalement nécessaires.

Les portraits plus grands que nature de Close représentaient de nombreux sujets célèbres, dont le compositeur Philip Glass et le mannequin Kate Moss. Ses portraits pouvaient être indiscernables de photographies lorsqu'ils étaient reproduits, comme dans les livres.

L'affaire est la suivante : Estate of Close v Cigna Health and Life Insurance Corp, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 22-07449.