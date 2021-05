Les bailleurs de fonds vedettes du bitcoin et les acheteurs en baisse aident les cryptomonnaies à se rétablir.

La plus grande et la plus populaire des crypto-monnaies a augmenté de près de 14% à 42 000 dollars, après avoir plongé de 14% mercredi à son plus bas niveau depuis fin janvier. Son petit rival, l'éther, était en hausse de 20 % à 2 935 dollars à 1313 GMT, après une chute de 28 %.

Ces rebonds sont intervenus après que d'importants bailleurs de fonds de la crypto-monnaie, comme Cathie Wood d'Ark Invest et Elon Musk du constructeur automobile Tesla, ont indiqué leur soutien mercredi.

Cathie Wood a déclaré dans une interview accordée à Bloomberg qu'elle s'en tenait à ses prévisions de 500 000 dollars. Musk a réaffirmé que Tesla tenait à ses investissements en bitcoins.

"Les gens considèrent que c'est un moment de 'buy the dip', et beaucoup considèrent que c'est 'la dernière chance d'acheter du bitcoin à bas prix'", a déclaré Ruud Feltkamp, directeur général du bot de trading de crypto Cryptohopper. "Les prochains mois montreront si le marché haussier va se poursuivre ou si c'est le début de la fin de sa course".

Les baisses de mercredi des deux actifs numériques ont été l'une de leurs plus grandes variations quotidiennes en pourcentage depuis plus d'un an, les investisseurs se précipitant pour sortir des transactions qui, jusqu'à récemment, surperformaient les marchés traditionnels tels que les actions et les obligations.

La volatilité de mercredi a alimenté un chiffre d'affaires record. Les données du CME ont montré que les volumes des contrats à terme sur le bitcoin ont grimpé en flèche pour atteindre 32 356 contrats, soit plus de trois fois les volumes moyens du mois de mai.

Alors que le chiffre d'affaires de jeudi a diminué par rapport aux volumes frénétiques de la nuit, les contrats de mai ont encore enregistré plus de 6 000 contrats échangés. Des tendances similaires ont été observées sur les contrats à terme sur micro bitcoin du CME, où près de 95 000 contrats ont été négociés mercredi.

Le catalyseur a été une déclaration des organes du secteur financier chinois interdisant l'utilisation des crypto-monnaies dans le paiement et le règlement, et interdisant aux institutions de fournir des produits liés aux crypto-monnaies ou des services d'échange entre les crypto-monnaies et le yuan ou les devises étrangères.

"Un facteur déterminant pour la décision de la Chine est également susceptible d'être leur forte poussée vers une solution de monnaie numérique de la banque centrale", a déclaré Alexander Ruchti, analyste de recherche de nouvelle génération chez Julius Baer.

"La baisse abrupte et rapide de la semaine dernière souligne une fois de plus à quel point le segment est sensible aux fluctuations de sentiment."

Le bitcoin avait été sous pression après une série de tweets la semaine dernière par Musk, un partisan majeur des crypto-monnaies, principalement son revirement sur Tesla acceptant le bitcoin comme paiement.

Les analystes ont déclaré que le bouleversement était loin d'être terminé.

La chute a forcé certains investisseurs à liquider des positions à effet de levier dans des produits dérivés de crypto-monnaies, ce qui a entraîné une nouvelle baisse des prix et a fait chuter les actifs numériques dans une fourchette de négociation inférieure, selon les traders.

"Il est trop tôt pour dire si le rebond que nous avons vu depuis les plus bas de la crypto a des jambes", a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche chez le courtier Pepperstone à Melbourne.

"Je me demande si nous aurons l'occasion de reprendre notre souffle ou si davantage de volatilité nous attend."

Weston a souligné comment 9,13 milliards de dollars de positions en crypto-monnaies avaient été liquidés sur les échanges en 24 heures, et 532 milliards de dollars de volume total transigé.

L'ETHER EN FOULE

Après avoir été multipliée par six grâce à l'utilisation croissante de jetons non fongibles sur les plateformes d'art numérique, la chute de l'éther a été beaucoup plus dommageable, la monnaie numérique s'échangeant 39 % en dessous de ses sommets.

James Quinn, directeur général de Q9 Capital, un gestionnaire privé de crypto-monnaies basé à Hong Kong, a déclaré que les ventes reflétaient d'énormes positions sur l'éther.

Cependant, l'éther est toujours en hausse de plus de 270 % depuis le début de l'année, ce qui dépasse le gain de 37 % du bitcoin depuis le début de l'année.

"Cela peut également être le moment où le bitcoin commence à récupérer la dynamique du marché de l'éther et d'autres altcoins qui ont eu la possibilité de surperformer le BTC au cours des quatre derniers mois", a déclaré Ulrik Lykke, directeur exécutif du fonds spéculatif cryptographique ARK36.

Alors que certains traders de détail ont vu des opportunités manquées dans la chute, d'autres ont vu la déroute comme une chance d'acquérir des actifs numériques à bas prix.

Milko Markov, un trader indépendant basé à Londres, a déclaré qu'il avait acheté de l'éther.

"Ceux qui ont un peu plus d'expérience sur le marché des crypto-monnaies connaissent deux règles cardinales : ne pas utiliser l'effet de levier et faire une moyenne des coûts en dollars", a-t-il déclaré.

Graphique : Le bitcoin s'est effondré de 14 % le 19 mai, soit le pire effondrement depuis mars 2020.