Les baisses de taux de change en Asie reculent légèrement, les inquiétudes concernant la Chine persistent - sondage Reuters

Les positions courtes sur le won sud-coréen et le dollar taïwanais étaient à leur plus bas niveau depuis fin février, tandis que celles sur le yuan chinois sont tombées à leur plus bas niveau depuis six semaines, selon l'enquête bimensuelle menée auprès de 11 répondants.

Le sentiment des investisseurs s'est amélioré par rapport à il y a quinze jours, alors que les grandes villes chinoises, dont Shanghai, ont levé les restrictions après un blocage de deux mois, et que le pays a dévoilé de nouvelles mesures de relance pour soutenir son économie.

Le yuan, dont la dépréciation avait déclenché une liquidation des autres devises asiatiques à la mi-avril, s'est redressé après avoir touché son plus bas niveau en 20 mois il y a deux semaines.

Cependant, les analystes restent sceptiques quant à la croissance économique de la Chine.

"Je ne suis pas sûr que les inquiétudes (concernant la croissance) se soient beaucoup atténuées", a déclaré Rob Carnell, responsable de la recherche et économiste en chef pour l'Asie-Pacifique chez ING.

"Il y a beaucoup de doutes que cela (l'assouplissement des restrictions à Shanghai) marque la fin des problèmes de la Chine avec le COVID-19 et les lockdowns."

Le sentiment en Asie a également été aidé par le refroidissement des attentes de hausses agressives des taux d'intérêt américains, bien que les inquiétudes concernant l'inflation et une récession mondiale se soient envenimées au milieu des signaux ambigus de la Fed et de ses gouverneurs.

Les positions courtes sur le baht thaïlandais étaient à leur plus bas niveau depuis avril, avant une réunion clé de la banque centrale la semaine prochaine.

Alors qu'un assouplissement des restrictions COVID-19 a permis à l'économie du pays d'afficher une amélioration progressive en mai, son inflation globale a déjà dépassé la fourchette cible de la banque centrale.

"La BOT n'a pas encore signalé son intention de normaliser sa politique, mais nous voyons un risque croissant d'un virage faucon", ont écrit les économistes de DBS dans une obligation, ajoutant que la première hausse pourrait intervenir au quatrième trimestre de 2022.

D'autres banques centrales asiatiques ont décidé de resserrer leurs politiques au cours des derniers mois, dans un contexte de pressions inflationnistes croissantes, de rebond économique après la pandémie et de position faucon de la Fed.

La semaine dernière, la banque centrale de Corée du Sud a procédé à sa deuxième hausse consécutive des taux et a prévu d'autres augmentations agressives pour faire baisser l'inflation des consommateurs, qui a atteint des sommets en 13 ans.

Les hausses consécutives de la Banque de Corée font suite à plus de 100 points de base cumulés de resserrement depuis août 2021 dans l'une des campagnes de resserrement les plus énergiques jamais menées par la banque.

Le sondage sur le positionnement des devises asiatiques se concentre sur ce que les analystes et les gestionnaires de fonds pensent être les positions actuelles du marché dans neuf devises asiatiques des marchés émergents : le yuan chinois, le won sud-coréen, le dollar de Singapour, la roupie indonésienne, le dollar de Taïwan, la roupie indienne, le peso philippin, le ringgit malais et le baht thaïlandais.

Le sondage utilise les estimations des positions nettes longues ou courtes sur une échelle de moins 3 à plus 3. Un score de plus 3 indique que le marché est significativement long en dollars américains.

Les chiffres incluent les positions détenues par le biais de contrats à terme non livrables (NDF).

Les résultats de l'enquête sont présentés ci-dessous (positions en dollars américains par rapport à chaque devise) :

DATE USD/C USD/ USD/S USD/I USD/ USD/ USD/ USD/ USD/T

NY KRW GD DR TWD INR MYR PHP HB

02-juin-22 1,22 0,56 0,38 0,90 0,73 1,18 1,06 0,59 0,54

19-mai-22 1.90 1.55 1.07 1.19 1.63 1.35 1.53 1.15 1.56

05-mai-22 1,75 1,50 0,73 0,56 1,49 1,04 1,47 1,09 1,33

21-Avr-22 0,10 1,07 -0,17 -0,03 0,94 0,75 0,89 1,00 0,71

07-Avr-22 -0,41 0,99 -0,46 -0,05 0,81 0,63 0,32 0,53 0,31

24-mar-22 -0,16 0,98 0,19 0,04 1,16 0,99 0,12 1,40 0,46

09-Mar-22 -0,85 1,22 0,8 0,49 0,97 1,1 0,05 0,89 -0,08

24-fév-22 -0,99 0,39 -0,77 -0,01 0,33 0,07 0,2 0,19 -1,07