Les baisses des devises asiatiques se retirent en raison de l'amélioration des perspectives d'inflation - sondage Reuters

Les positions courtes sur toutes les monnaies asiatiques émergentes ont diminué, les paris sur le yuan chinois étant à leur plus bas niveau depuis fin avril, selon le sondage bimensuel de 12 analystes.

Les positions courtes sur le peso philippin, le dollar singapourien et la roupie indonésienne sont également tombées à leur plus bas niveau depuis plusieurs mois.

Une impression inchangée de l'inflation américaine pour juillet, premier signe notable de soulagement après une hausse persistante des prix, a également contribué à améliorer le sentiment dans la région.

Les paris à découvert sur le baht thaïlandais sont tombés à leur plus bas niveau depuis début juin après que la Banque de Thaïlande (BoT) ait relevé mercredi son taux d'intérêt de 25 points de base, donnant le coup d'envoi à son cycle de resserrement après avoir été à la traîne de ses pairs régionaux.

La Thaïlande, qui dépend fortement du tourisme, a commencé à voir les signes d'une reprise économique progressive avec le retour des touristes, permettant à la BoT de manœuvrer sa politique monétaire.

Les analystes s'attendent largement à ce que la BoT poursuive la normalisation graduelle de sa politique jusqu'à la fin de l'année.

Le baht, qui figure parmi les devises les moins vendues dans le sondage, semble être sur la voie de la reprise, puisqu'il s'est apprécié de près de 4 % depuis le début du mois. La devise s'est dépréciée de 10,2 % au cours des sept premiers mois de l'année.

La plupart des réponses au sondage sont arrivées après que la banque centrale thaïlandaise ait annoncé la hausse des taux.

La rupiah indonésienne figurait également parmi les devises les moins vendues, car l'économie du pays reste sur la voie de la reprise, mais la hausse de l'inflation et les risques de récession mondiale ont incité la Bank Indonesia (BI) à relever ses taux d'intérêt.

L'Indonésie, première économie d'Asie du Sud-Est, est l'un des derniers pays de la région à maintenir sa politique monétaire souple de l'époque de la pandémie.

Les analystes de Citi et d'OCBC s'attendent à ce que la BI augmente son taux de référence de prise en pension à sept jours lors d'une réunion qui se tiendra plus tard ce mois-ci, Citi voyant une augmentation de 25 points de base. Cependant, Maybank et ANZ ne voient pas la banque centrale se précipiter vers un resserrement.

Ailleurs, les paris à découvert sur la roupie indienne, le won sud-coréen et le dollar taïwanais ont diminué à leur plus bas niveau depuis le 21 avril.

Le sondage sur le positionnement des devises asiatiques se concentre sur ce que les analystes et les gestionnaires de fonds pensent être les positions actuelles du marché sur neuf devises des marchés émergents asiatiques : le yuan chinois, le won sud-coréen, le dollar de Singapour, la roupie indonésienne, le dollar de Taiwan, la roupie indienne, le peso philippin, le ringgit malais et le baht thaïlandais.

Le sondage utilise les estimations des positions nettes longues ou courtes sur une échelle de moins 3 à plus 3. Un score de plus 3 indique que le marché est significativement long sur le dollar américain.

Les chiffres incluent les positions détenues par le biais de contrats à terme non livrables (NDF).

Les résultats de l'enquête sont présentés ci-dessous (positions en dollars américains par rapport à chaque devise) :

DATE USD/CNY USD/KRW USD/SGD USD/IDR USD/TWD USD/INR USD/MYR USD/PHP USD/THB

11-août-22 0,86 1,1 0,51 0,83 1,14 1 1,41 0,88 0,87

28-juil-22 1,14 1,63 0,92 1,31 1,42 1,62 1,59 1,54 1,89

14-juil-22 1.07 1.84 1.44 1.59 1.76 1.98 1.68 2.06 1.78

30-juin-22 1.09 1.69 1.08 1.5 1.15 1.8 1.63 2.05 1.39

16-Juin-22 1.54 1.79 1.35 1.33 1.23 1.66 1.67 1.7 1.34

2-Juin-22 1.22 0.56 0.38 0.9 0.73 1.18 1.06 0.59 0.54

19-mai-22 1,9 1,55 1,07 1,19 1,63 1,35 1,53 1,15 1,56

5-mai-22 1,75 1,5 0,73 0,56 1,49 1,04 1,47 1,09 1,33

21-Avr-22 0,1 1,07 -0,17 -0,03 0,94 0,75 0,89 1 0,71

07-Avr-22 -0,41 0,99 -0,46 -0,05 0,81 0,63 0,32 0,53 0,31