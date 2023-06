L'ambiance est toujours au beau fixe sur les marchés actions, tirés par la solidité économique des Etats-Unis et par l'ixième rumeur d'un plan de relance en Chine. Les actions technologiques mènent toujours la danse, en attendant les prochaines échéances monétaires, principalement la Fed le 15 juin prochain. Dans un autre registre, le pétrole a rebondi hier apprès la décision de l'Arabie Saoudite de réduire le débit de production en juillet.

La séance de vendredi s'est terminée en fanfare sur les marchés actions, avec des gains qui ont souvent dépassé 1,5%. Et même parfois 2%, comme sur le Dow Jones aux Etats-Unis, le Bel20 en Belgique ou le MSCI China. L'accord sur un relèvement du plafond de la dette américaine, bien qu'attendu, a joué le rôle de catalyseur. Les investisseurs ont retrouvé le bel optimisme qu'ils avaient égaré l'année dernière. Il faut dire que jusqu’à présent, les catastrophes annoncées n'ont pas eu lieu. Surtout, l'atterrissage brutal promis à l'économie américaine ne se matérialise toujours pas. Ou plutôt, comme le disait fort justement un article anglo-saxon il y a quelques semaines : la récession américaine est pour dans deux mois depuis un an. A force, le marché a du mal à y croire, d'autant que l'emploi et l'immobilier continuent à tenir bon, malgré les effets pervers de taux directeurs plus élevés.

Mais il y a un autre élément à intégrer pour expliquer la couleur des indices. Dans le même temps, la finance s'est prise de passion pour l'intelligence artificielle. Il faut bien comprendre que cela contribue à améliorer l'ambiance globale. Pourquoi ? Parce que les bénéficiaires présumés de la révolution présumée sont aussi les champions de la dernière décennie. Donc ils pèsent déjà lourd. Et de plus en plus lourd. C'est toujours les mêmes qui gagnent en somme. Illustration avec le S&P500 américain, qui a gagné 10% depuis le début de l'année. Sur ce total, 8,8% sont attribuables aux "sept magnifiques" (le nom est de Bank of America) en relation avec l'IA (Apple, Microsoft, Google, Amazon, Nvidia, Meta et Tesla). Et par conséquent 1,1% est attribuable à la moyenne des 493 autres dossiers. Même le Luxe français, le seul à tenir la dragée haute aux grosses écuries numériques américaines en bourse, a l'air de faire pâle figure dernièrement face à elles. Personne n'a encore trouvé le moyen, à ce stade, de faire entrer de l'IA dans un sac Vuitton ou un carré Hermès. Le pari technologique est furieusement à la mode : la semaine dernière, les actions américaines ont enregistré 13,3 Mds$ d'entrées, selon les calculs de BofA, dont 8,5 Mds$ dans la technologie. Les contrariens, appelés grincheux par ceux qui n'ont pas raté le train en marche, avancent que l'IA est l'arbre qui cache la forêt. En attendant, ça fonctionne assez bien. Alors certes, les seconds flux les plus importants de la semaine précédente ont été aiguillés vers les actions décotées, qu'on appelle "value" et qui sont plutôt perçus comme des paris plus traditionnels et moins risqués. Cela représentait quand même 2,5 Mds$, signe que toute la cote n'est pas à l'aise avec le boom de l'IA en cours. Mais pour l'instant, les gagnants sont positionnés sur la technologie, pas ailleurs.

On file sur la macroéconomie, dominée par le plafond de la dette américaine, qui a été mis en coupe réglée jusqu'à la fin 2024. Vendredi, les rumeurs d'un plan de soutien économique en Chine a porté les indices. Impossible de savoir si ce bruit de couloir a une réalité ou pas, vu qu'il revient à intervalle régulier mais qu'il n'est jamais suivi d'effet. Hypothèse : un cadre du parti communiste chinois lance la rumeur à chaque fois qu'il faut faire rebondir le marché. Ça marche à tous les coups. La politique des banques centrales va continuer à faire du bruit cette semaine. Christine Lagarde sera au micro pour la BCE cet après-midi. La Banque du Canada et la Banque d'Australie doivent se prononcer sur leurs taux directeurs cette semaine. En revanche, on a coupé le sifflet à la Fed, qui prendra une décision de politique monétaire le 15 juin. Les banquiers de l'institution doivent en effet respecter une période de silence avant cette réunion. Le blackout a démarré le 3 juin.

Les gros titres du weekend ont porté sur :

Les négociations apparemment âpres ont finalement abouti entre ministres de l'OPEP+, pour soutenir les cours du pétrole en jouant sur l'offre. L'Arabie saoudite va réduire sa production à 9 millions de barils par jour en juillet, contre environ 10 millions actuellement.

A Hong Kong, la police s'est employée à torpiller le 34 e anniversaire de Tiananmen.

anniversaire de Tiananmen. En Inde, un accident de train effroyable a fait 275 victimes.

En France, les deux premiers décrets d'application de la réforme des retraites publiés au JO.

France toujours, L'agence de notation S&P a maintenu la note souveraine du pays à "AA".

En Turquie, Recep Tayyip Erdogan a nommé au poste de ministre du Trésor et des Finances l'économiste Mehmet Simsek. Il avait déjà occupé ce poste entre 2009 et 2018 et passe pour être en capacité de rationaliser une politique monétaire exotique ces dernières années.

Aux Etats-Unis, le président américain Joe Biden s'est réjoui de l'adoption d'un projet de loi visant à relever le plafond de la dette américaine et à réduire les dépenses.

En Asie Pacifique, la semaine démarre fort. Le Japon gagne 1,9%, l'Australie 1% et la Corée du Sud et l'Inde quelque 0,5%. La Chine subit quelques prises de bénéfices sur le continent et à Hong Kong après la flambée de vendredi. Les indices européens ont l'air d'avoir besoin d'une pause.

Les temps forts économiques du jour

La semaine démarre avec la seconde estimation des indicateurs PMI des services des grandes économies (zone euro à 10h00 et Etats-Unis à 15h45). Un discours de Christine Lagarde est programmé à 15h00. Outre le PMI des services aux Etats-Unis, il y aura aussi l'ISM des services et les commandes d'usines (16h00). Tout l'agenda ici.

L'euro est repassé juste sous 1,07 USD. L'once d'or retombe à 1945 USD. Le pétrole a rebondi hier, avec un Brent de Mer du Nord à 76,91 USD le baril et un brut léger américain WTI à 72,58 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans remonte à 3,71%. Le bitcoin se négocie 26 800 USD.

Les principaux changements de recommandations

Alfen : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 105 à 86 EUR.

Eramet : Stifel démarre le suivi à l'achat en visant 140 EUR.

Kingspan : Jefferies reste à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 47,40 à 49,80 EUR.

Marimekko : Nordea démarre le suivi à l'achat en visant 10,80 EUR.

Nordic Semiconductor : Arctic Securities passe de conserver à acheter en visant 145 NOK.

Salmar : Berenberg reste à la vente avec un objectif de cours relevé de 420 à 460 NOK.

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

Bercy doit annoncer ce matin le montant des aides publiques destinées au projet d'usine de semiconducteurs de Crolles porté par STMicroelectronics et GlobalFoundries, un projet de 7,5 Mds€.

Airbus serait sur le point d'enregistrer une commande record de 500 appareils monocouloirs de la famille A320neo auprès de la compagnie aérienne indienne IndiGo. Par ailleurs, Airbus constate une plus grande visibilité sur ses prévisions en termes d'activités industrielles ainsi que le début d'une tendance plus positive dans ses livraisons, a déclaré le directeur commercial Christian Scherer.

Mercedes ne participera pas au nouveau projet d'utilitaire électrique FlexEvan de Renault.

Accor enterre son SPAC Accor Acquisition Company.

Orpea tire 200 M€ d'un nouveau financement dans le cadre de la poursuite de son plan de restructuration.

Xilam lauréat de l’appel à projets "La Grande Fabrique de l’image".

Novo Nordisk va racheter Biocorp à 35 EUR l'action.

Transgene présente des données immunologiques sur TG4001 à l'ASCO.

GL Events devient partenaire officiel et fournisseur d'installations temporaires des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Delta Drone vend une part de sa part minoritaire de Donecle.

Dans le monde

Annonces importantes (et moins importantes)

UBS envisage de repousser la publication de ses résultats en raison de l'opération sur Credit Suisse. La banque prévoit de boucler le rachat de sa rivale d'ici le 12 juin.

Les fabricants de produits chimiques The Chemours, DuPont et Corteva ont déclaré vendredi qu'ils étaient parvenus à un accord concernant toutes les plaintes relatives aux PFAS dans l'eau potable aux États-Unis. De son côté, 3M Company aurait conclu un accord provisoire d'au moins 10 Mds$ avec plusieurs villes américaines pour résoudre les problèmes de pollution de l'eau liés à "des produits chimiques éternels".

General Motors et Stellantis paient 363 M$ de pénalités pour non-respect des normes américaines d'économies de carburant.

Lufthansa prend une part minoritaire d'ITA Airways.

Henkel annonce de nouvelles hausses de prix.

La part de marché de Contemporary Amperex Technology dans le secteur des batteries pour véhicules électriques passe de 34,4% en 2022 à 35,9% sur les 5 premiers mois de 2023; soit plus du double de celle de son concurrent chinois BYD, qui occupe la deuxième place, selon SNE Research.

Palo Alto va remplacer Dish Network dans le S&P500.

Moody's a relevé la perspective crédit d'easyJet de stable à positive, tout en confirmant la note "Baa3" de la société.

Walmart réaffirme son objectif de doubler le volume de ses ventes à l'étranger en cinq ans.

Asos aurait reçu une offre d'un milliard de livres sterling de la part de la société turque Trendyol en décembre, selon le Sunday Times.

AstraZeneca a annoncé des résultats positifs lors de l'analyse intérimaire prévue de l'essai de phase III DUO-O.

Novartis a publié des résultats positifs en phase III avec Kisqali associé à un traitement endocrinien dans la récidive du cancer du sein au stade précoce.

Les principales publications du jour : Gitlab, Science Applications… Tout l'agenda ici.