Les paris baissiers sur la plupart des monnaies asiatiques ont été réduits, tandis que ceux sur le dollar de Singapour et la roupie indonésienne sont devenus légèrement haussiers, les investisseurs voyant davantage de signes que les cycles de resserrement des taux à travers le monde approchent de leur fin, selon un sondage Reuters de jeudi.

Les positions courtes sur le ringgit malaisien et le peso philippin sont restées proches de leurs plus bas niveaux depuis plusieurs années, tandis que les paris sont devenus largement neutres sur le baht thaïlandais et le dollar taïwanais, selon un sondage bimensuel réalisé auprès de 12 analystes.

"Les taux sont poussés à la baisse par l'angoisse croissante de la récession", ont déclaré les analystes de la banque ING.

"La réaction du marché est de plus en plus sensible aux données plus faibles... et les marchés se concentrent sur ce qui se passera après le sommet du cycle de hausse actuel", ont-ils ajouté.

Les personnes interrogées ont également réduit les paris courts sur le yuan chinois à leur niveau le plus bas depuis plus de cinq ans, alors que l'activité des services en mars a augmenté au rythme le plus rapide depuis deux ans et demi grâce à des nouvelles commandes et des créations d'emplois solides et à une reprise post-COVID tirée par la consommation.

L'appétit pour les actifs asiatiques à haut risque a été renforcé par la faiblesse du billet vert. [USD/]

"Il y a de plus en plus de signes d'une forte reprise économique en Chine, ce qui est de bon augure pour la région, le yuan devenant un moteur plutôt qu'un frein pour les devises asiatiques cette année, à un moment où l'offre de valeur refuge du dollar s'est affaiblie", a déclaré Irene Cheung, stratégiste senior pour l'Asie chez ANZ à Singapour, dans une note.

Une série de données économiques faibles cette semaine en provenance de la plus grande économie du monde a sapé le dollar et a renforcé les arguments de la Réserve fédérale américaine pour envisager une pause dans sa politique agressive de hausse des taux adoptée pour lutter contre l'inflation galopante.

Pendant ce temps, les analystes sont devenus légèrement haussiers sur le dollar de Singapour, la ville-État devant resserrer sa politique monétaire ce mois-ci, pour la sixième fois d'affilée, alors que les pressions sur les prix dans le centre financier asiatique se poursuivent en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

"La combinaison du ralentissement de la demande intérieure, des effets de base et de l'impact cumulatif des resserrements précédents est susceptible d'atténuer les pressions sur les prix au cours des prochains mois", a déclaré Nicholas Mapa, économiste à la banque ING, en référence au dollar de Singapour.

Le sondage a également montré que les paris à court terme sur la roupie indienne diminuaient. Les 12 réponses au sondage ont été reçues avant que la Reserve Bank of India (RBI) ne surprenne les marchés en maintenant son taux directeur inchangé jeudi, après six hausses consécutives.

Le sondage sur le positionnement des monnaies asiatiques porte sur ce que les analystes et les gestionnaires de fonds estiment être les positions actuelles du marché dans neuf monnaies des marchés émergents asiatiques : le yuan chinois, le won sud-coréen, le dollar de Singapour, la roupie indonésienne, le dollar de Taïwan, la roupie indienne, le peso philippin, le ringgit malaisien et le baht thaïlandais.

Le sondage utilise des estimations des positions nettes longues ou courtes sur une échelle de moins 3 à plus 3. Un score de plus 3 indique que le marché est fortement acheteur de dollars américains.

Les chiffres incluent les positions détenues par le biais de contrats à terme non livrables (NDF).

Les résultats de l'enquête sont présentés ci-dessous (positions en dollars américains par rapport à chaque devise) :

DATE USD/CNY USD/KRW USD/SGD USD/IDR USD/TWD USD/INR USD/MYR USD/PHP USD/THB

06-avr-23 0,04 0,56 -0,39 -0,26 -0,03 0,3 0,29 0,08 -0,06

23-Mar-23 0,17 0,87 0,16 0,74 0,63 0,58 0,74 0,36 0,37

09-Mar-23 0,68 1,3 0,65 0,56 0,78 0,28 0,78 0,42 0,3

23-fév-23 0,36 0,77 0,21 0,12 0,3 0,8 0,49 0,33 0,37

9-fév-23 -0,8 -0,63 -0,72 -0,53 -0,68 0,25 -0,64 -0,4 -1

26-Jan-23 -1,29 -1,14 -1,4 -1,15 -0,68 -0,47 -1,25 -0,78 -1,77

12-Jan-23 -1,58 -1,39 -1,31 -0,1 -0,67 0,07 -0,82 -0,61 -1,85

15-Déc-22 0,08 -0,55 -0,85 0,92 -0,22 0,63 -0,36 -0,15 -0,69

1-Déc-22 0,63 -0,15 -0,3 1,08 0,15 0,76 -0,02 0,33 -0,16

17-Nov-22 0,74 0,21 -0,06 1,06 0,84 1,13 1,18 0,89 0,4