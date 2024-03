La circulation s'est enrayée mardi à Baltimore après l'effondrement du pont Francis Scott Key, qui a contraint les véhicules à se détourner vers d'autres passages portuaires encombrés, laissant présager des trajets cauchemardesques pour les habitants pendant des mois, voire des années.

Les automobilistes qui voyagent vers le nord ou le sud entre les grandes villes de l'est des États-Unis, telles que New York et Washington, n'ont eu que deux possibilités pour traverser le port de Baltimore après qu'un porte-conteneurs a percuté le pont tôt mardi matin, l'écrasant en grande partie dans l'eau et ouvrant une brèche dans le périphérique de la ville.

Les deux itinéraires alternatifs sont des tunnels plus proches du centre-ville animé de Baltimore, où un flot de voitures et de camions détournés a aggravé l'engorgement des routes mardi, selon les radios locales et les habitants. Selon les autorités de l'État du Maryland, environ 35 000 véhicules traversaient le Key Bridge chaque jour.

"C'est une véritable pagaille, un effondrement total de la circulation", a déclaré Dex Dunbar, 29 ans, qui habite juste en face de sa mère, de l'autre côté du pont désormais submergé, lors d'un entretien téléphonique.

Rendre visite à sa mère, qui garde souvent son fils de 3 ans, est normalement un trajet de 10 minutes, mais mardi, il a fallu près d'une heure à M. Dunbar pour s'y rendre. Les itinéraires alternatifs à travers le port ajouteront également une heure au trajet que Dunbar doit effectuer pour se rendre au bureau du contrôleur de l'État à Annapolis, la capitale du Maryland.

"Je sais qu'il y a des problèmes plus importants dans le monde, mais il se peut que nous devions vivre avec cela pendant plusieurs mois, peut-être un an, qui sait", a déclaré M. Dunbar.

Le département de police du comté de Baltimore a réaffecté mardi des agents à la circulation, réorientant les navetteurs et tentant de réduire les embouteillages, en plus de dépêcher une unité marine et une équipe de plongée pour participer aux efforts de sauvetage et de récupération, selon un porte-parole.

Les camions transportant des matières dangereuses, ainsi que ceux dont la hauteur dépasse 4,42 mètres (14,5 pieds) ou la largeur 3,35 mètres (11 pieds), ne peuvent passer par aucun des deux tunnels qui traversent le port de Baltimore et ont été invités par l'autorité des transports du Maryland à faire un long détour par la boucle extérieure ouest de la ville.

Le secrétaire du ministère des transports du Maryland, Paul Wiedefeld, a déclaré lors d'une conférence de presse que des ressources supplémentaires seraient déployées pour atténuer les embouteillages, mais il n'a pas donné de détails précis.

Sur les réseaux sociaux, les navetteurs ont exprimé leurs craintes quant à l'aggravation du trafic dans une ville déjà connue pour ses longs trajets.

"Le trafic entre Baltimore et le nord de la Virginie est déjà un cauchemar et maintenant il va être pire ?!??!?", a écrit l'utilisateur "gnarly Rae jepsen" sur la plateforme de médias sociaux X.

La catastrophe a eu des répercussions au-delà de l'engorgement du trafic et de l'inquiétude des banlieusards. Deux jours avant le match d'ouverture de la nouvelle saison de baseball, les Orioles de Baltimore ont annulé mardi leur séance d'entraînement au stade Camden Yards de l'équipe, citant la "tragédie d'aujourd'hui" dans un message publié sur X.