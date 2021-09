Les banques affirment que le projet de règles sur les fonds propres rend les crypto-actifs trop coûteux à négocier.

Les règles de capital proposées pour les banques détenant des cryptoactifs dans leurs livres pourraient bloquer les créanciers de la concurrence dans le secteur en pleine croissance, a déclaré un groupe de groupes de lobbying de l'industrie, bien qu'ils aient exhorté les chiens de garde à agir rapidement pour finaliser les règlements.

Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, qui comprend les régulateurs des principaux centres financiers du monde, a proposé en juin une approche graduelle des exigences de fonds propres pour les cryptoactifs détenus par les banques.

Pour les actifs les plus risqués comme le bitcoin, les banques devraient détenir des fonds propres d'une valeur au moins égale à leurs expositions à l'actif pour absorber une radiation complète.

Dans une lettre adressée lundi au Comité de Bâle, les organismes du secteur ont déclaré qu'une certitude réglementaire était nécessaire "à court et à moyen terme", compte tenu du rythme d'évolution et de la demande des clients en matière de cryptoactifs.

Le public et les régulateurs bénéficieraient de l'implication des banques dans les cryptoactifs, car les créanciers ont une longue expérience de l'identification, du suivi et de la gestion des risques, ont-ils fait valoir. Les propositions de Bâle rendent l'implication des banques dans le marché des cryptoactifs prohibitive, ont-ils ajouté.

"Contrairement à ces avantages, le cadre prudentiel envisagé par la consultation créerait des obstacles importants à la participation des banques réglementées aux marchés des crypto-actifs", indique la lettre de 64 pages.

Une plus grande participation des banques contribuerait à rendre la technologie blockchain sous-jacente plus largement disponible et apporterait des "avantages tangibles pour l'économie réelle", ajoute-t-elle.

Les neuf organismes comprennent les associations de produits dérivés ISDA et FIA, l'Institut de la finance internationale, l'organisme des marchés européens AFME et la Chambre de commerce numérique.

La diversité des activités dans le groupe le plus risqué des cryptoactifs ne peut pas être traitée de manière adéquate en appliquant une pondération des risques unique et indifférenciée de 1 250 % qui reconnaît de manière limitée toute couverture, indique la lettre.

"Cette approche est particulièrement préoccupante compte tenu de la croissance rapide de l'activité de marché liée aux cryptoactifs avec des participants qui se situent en dehors du périmètre des réglementations prudentielles et de marché", indique la lettre.

Les banques ont adopté des attitudes différentes quant à l'opportunité de s'impliquer dans ce que les régulateurs ont appelé des actifs purement spéculatifs comme le bitcoin. L'activité liée aux crypto-actifs se concentre sur des opérateurs relativement peu ou pas réglementés, ce que les régulateurs ont eu du mal à maîtriser.