Les banques africaines s'inquiètent de plus en plus des coûts de financement, selon une enquête

Le coût du financement en monnaie locale est désormais la principale préoccupation des banques d'Afrique subsaharienne, selon une enquête menée par la Banque européenne d'investissement auprès de 70 institutions qui représentent 30 % des actifs du continent africain.

Les banques centrales, du Nigeria au Kenya, en passant par le Ghana et l'Afrique du Sud, ont augmenté de manière agressive les taux d'intérêt dans le but de maîtriser l'inflation et d'apporter un certain soutien aux devises qui ont été martelées par le dollar américain cette année.

"Les principales préoccupations des banques sont le coût du financement en monnaie locale, la concurrence du secteur non bancaire et la détérioration de la qualité des actifs", indique le rapport de la BEI.

Les banques ont été interrogées entre avril et juin, ce qui signifie que l'impact de la guerre en Ukraine avait déjà commencé à façonner les perceptions.

(Graphique : Principales préoccupations des banques africaines,

La détérioration la plus importante de la qualité des actifs a été signalée dans les livres de prêt des petites et moyennes entreprises (PME), alors que les prêts accordés aux grandes entreprises résistent mieux jusqu'à présent.

Le pourcentage de banques ayant une part significative de prêts non performants aux entreprises (NPL) est proche de 21% dans l'ensemble, mais 37% des banques ont une part significative de NPL dans leurs livres de prêts aux PME.

Les chiffres des NPL ne reflètent pas non plus toute l'histoire, car il existe désormais des quantités importantes de prêts sous moratoire ou en restructuration qui ne sont pas nécessairement comptabilisés dans les chiffres des NPL.

Plus d'un tiers des banques ont plus de 10% de leur portefeuille de prêts aux petites et moyennes entreprises sous moratoire. Deux cinquièmes des banques ont plus de 10% de leur portefeuille de PME restructuré, bien que pour beaucoup d'entre elles, ce chiffre soit supérieur à 20%.

L'Afrique centrale, qui comprend des pays comme le Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad, la République démocratique du Congo et le Gabon, est la région qui connaît les plus grands problèmes de prêts non performants, avec 19% des prêts bruts, soit environ 10 points de pourcentage de plus que les autres régions, qui affichent chacune des ratios NPL de 8-9%.

L'Afrique centrale (13 %) et l'Afrique de l'Ouest (16 %) ont également des ratios capital/actif pondéré en fonction des risques plus faibles que l'Afrique de l'Est (19 %) ou l'Afrique australe (19 %), ce qui signifie qu'elles ont moins de capacité à absorber tout nouveau problème lié à la qualité des actifs.

"Les préoccupations concernant les prêts non performants citées par une grande partie des banques répondantes pourraient signifier qu'elles s'attendent à une augmentation des ratios NPL, avant même que cela ne se reflète dans les données officielles", indique le rapport.

(Graphique : NPL africains,