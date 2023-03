Les actions britanniques ont progressé lundi, aidées par un gain des valeurs bancaires sur les espoirs renouvelés que les turbulences dans le secteur seront contenues après le rachat de la Silicon Valley Bank, tandis que Standard Chartered a bondi après avoir accepté de vendre ses activités jordaniennes.

Standard Chartered Plc a augmenté de 2,2% après que le créancier ait déclaré qu'il vendrait l'activité à Arab Jordan Investment Bank (AJIB) dans le cadre de son plan visant à se concentrer sur les marchés à croissance plus rapide dans la région.

Dans l'ensemble, les banques ont progressé de 2 %, le créancier américain First Citizens BancShares Inc ayant déclaré qu'il achèterait les prêts et les dépôts de Silicon Valley Bank.

Le FTSE 100 a gagné 1%, tandis que le FTSE 250 a ajouté 0,8% à 7h07 GMT.

Contrairement à la tendance, Genel Energy Plc a chuté de 8% après la fermeture de l'oléoduc Irak-Turquie, bien que la société axée sur le Kurdistan irakien s'attende à ce que la fermeture soit temporaire.