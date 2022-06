Les banques alimentaires, ultimes recours face à linflation en Allemagne

Bernau bei Berlin (awp/afp) - Au bout d'une allée qui les dissimule aux curieux, une dizaine de personnes patientent devant des étals de carottes à 50 centimes d'euros la botte, de yaourts juste au-delà de la date de péremption et de fleurs à peine flétries.

Alors que le pouvoir d'achat des Européens est rogné par des records d'inflation, à la banque alimentaire de Bernau, près de Berlin, on peut remplir son caddie pour une trentaine d'euros.

"Je ne peux même plus acheter de saucisse au supermarché !", s'emporte Gabriele Washah, en attendant que son numéro soit appelé.

Cette retraitée de 65 ans, ancienne vendeuse, se rend chaque semaine, depuis plusieurs années, à l'épicerie solidaire, qui vend à prix modique des invendus donnés par des supermarchés et prépare des repas à emporter.

"Parfois en rentrant chez moi après être allée au supermarché, je me mets presque à chialer, parce que je ne peux plus rien acheter", poursuit-elle. "Et maintenant je lis que les prix continuent de monter !"

Aggravée par la guerre en Ukraine, l'inflation a atteint 7,9% sur un an en mai en Allemagne, son plus haut niveau depuis la réunification du pays en 1990, et même depuis l'année 1952, en Allemagne de l'Ouest.

Tout augmente

La hausse drastique des prix de l'énergie et des matières premières se répercute sur l'alimentation, au point que certains Allemands n'ont d'autre recours que les banques alimentaires.

"A l'échelle nationale, la demande a nettement augmenté depuis le début de l'année", explique à l'AFP Johanna Matuzak, chargée de communication du réseau allemand de ces organisations connues sous le nom de "Tafel".

La situation est très différente selon les villes mais "dans certaines banques alimentaires, la demande a doublé", ajoute-t-elle, citant notamment les établissements de Berlin.

L'Allemagne compte près d'un millier de ces structures associatives, accessibles sous conditions de revenus.

"Ce n'est pas un seul produit", commente Peter Behme, retraité de 69 ans. "L'ensemble des prix augmente. Je ne sais pas où atterrit l'aide de l'Etat", poursuit-il, peu convaincu par les mesures prises pour soulager les ménages. L'Allemagne a notamment baissé les taxes sur l'essence, réduit pour trois mois les prix des transports en commun, et a promis un versement exceptionnel de 300 euros aux salariés imposables - dont sont exclus les retraités.

Les banques alimentaires elles-mêmes sont frappées par l'inflation. "Il nous arrive d'augmenter les prix de 20 ou 50 centimes parce que nous avons besoin d'argent pour faire le plein", explique Malina Jankow, gérante de la banque alimentaire de Bernau.

Pas de loi anti-gaspi

En parallèle, les réfugiés ukrainiens se joignent aux retraités et aux personnes sans emploi qui composent l'essentiel de la clientèle.

Anna Dec, employée dans une clinique de 35 ans, a accompagné à Bernau deux Ukrainiennes qu'elle héberge depuis qu'elles ont fui Kiev. Même si elle ne leur demande de payer que leur part des charges, le supermarché reste au-dessus de leurs moyens.

"Avec environ 400 euros de la part de l'Etat, elles doivent payer l'eau, l'énergie, la nourriture, les produits d'hygiène... C'est presque rien", constate-t-elle. Les réfugiés ukrainiens reçoivent depuis juin 449 euros par mois de minima sociaux.

Devant l'afflux, certaines banques alimentaires en Allemagne n'acceptent plus de nouveaux clients ou rationnent les denrées qu'elles distribuent.

Le directeur du Tafel de Bernau Norbert Weich espère ne pas en arriver là et appelle plutôt à augmenter les ressources des banques alimentaires.

"Nous réclamons depuis longtemps au gouvernement une loi pour forcer les supermarchés à donner leurs invendus, comme en France", martèle-t-il.

En Allemagne, 16% de la population soit plus de 13 millions de personnes vivaient en 2020 sous le seuil de pauvreté - moins de 60% du revenu médian -, d'après une étude de l'organisation caritative Deutscher Paritätische Gesamtverband.

afp/jh