Les banques américaines considèrent que les prêts aux entreprises sont le moteur de la croissance en 2022

Toutefois, le panorama des dépenses de consommation est plus mitigé, la demande de prêts immobiliers, de refinancements hypothécaires et de prêts automobiles diminuant tandis que les dépenses liées aux cartes de crédit augmentent.

Alors que les activités de banque d'investissement et de négociation s'essoufflent, les banques comptent sur une reprise de la demande de prêts moribonds pour stimuler les bénéfices en 2022.

Une augmentation des prêts commerciaux et industriels (C&I) à la fin de 2021 et au début de 2022 a suscité l'optimisme.

"Les gens reconstituent leurs stocks", a déclaré le mois dernier Terrance Dolan, directeur financier d'U.S. Bancorp. "Ils commencent à faire des investissements commerciaux avant les dépenses de consommation et la croissance économique qu'ils voient en 2022."

Cette croissance pourrait se faire par à-coups cette année, selon les analystes et les dirigeants des banques.

Les rapports hebdomadaires de la Réserve fédérale sur les prêts ont montré que jusqu'à présent, en janvier, le total des prêts était en baisse d'environ 0,8 % par rapport à la même période au début du quatrième trimestre. Des baisses modestes ont été enregistrées pour tous les types de prêts, à l'exception de l'immobilier commercial et de l'automobile, qui devraient être de courte durée. Par rapport à l'année dernière, le total des prêts a augmenté de 3,8 % depuis le début de l'année.

"Nous continuons à penser que la croissance des crédits commerciaux et institutionnels est en hausse significative à mesure que l'économie continue à s'améliorer", a déclaré Jeremy Barnum, directeur financier de JPMorgan, aux analystes après la publication des résultats du quatrième trimestre de la banque le mois dernier.

Les banques bénéficieront également des quatre hausses de taux prévues cette année par la Fed. Cela stimulera leurs revenus nets d'intérêts, c'est-à-dire la différence entre les intérêts perçus sur les prêts et ceux versés sur les dépôts.

Au dernier trimestre de 2021, les banques américaines ont constaté une augmentation substantielle de la demande de prêts aux entreprises, selon l'enquête trimestrielle de la Fed sur les opinions des responsables des prêts, publiée lundi.

Ce rapport a également montré une augmentation de la demande de prêts bancaires pour l'immobilier commercial (CRE) et les cartes de crédit, ainsi qu'une hausse dans la plupart des banques des demandes de renseignements de la part de clients potentiels concernant des lignes de crédit nouvelles ou existantes.

Les entreprises ont besoin de prêts pour investir dans l'équipement et les transactions, ainsi que pour renforcer les stocks, selon l'enquête, faisant écho aux dirigeants des banques qui ont déclaré en janvier qu'ils s'attendaient à ce que les augmentations de l'année dernière se poursuivent en 2022.

"Nous sommes encouragés par l'élan que nous avons observé au quatrième trimestre, mais aussi par notre pipeline, qui n'a jamais été aussi élevé depuis longtemps", a déclaré William Rogers, directeur général de Truist Financial Corp, après que la banque a présenté ses résultats du quatrième trimestre le mois dernier.

Prêts à la consommation : panorama

Il y a des signes clairs que la demande de prêts commerciaux et autres prêts aux entreprises augmentera cette année ; une mesure de la demande nette a atteint son plus haut niveau https://www.reuters.com/article/instant-article/idUSL1N2UB20M depuis 2014. Pourtant, les résultats concernant les prêts à la consommation sont plus mitigés.

Un peu plus de la moitié des banques ont signalé une demande plus forte pour les prêts sur carte de crédit au quatrième trimestre, tandis que certaines ont signalé une demande plus faible pour les prêts automobiles. La demande est restée stable pour les prêts à la consommation, en dehors des cartes de crédit et des prêts automobiles.

Les banques ont indiqué qu'elles s'attendaient à ce que les prêts augmentent en 2022 dans toutes les catégories, à l'exception des prêts immobiliers, où la demande de refinancement devrait diminuer en raison de la hausse des taux d'intérêt.

KeyCorp est l'une des banques les plus exposées aux catégories de prêts en croissance : prêts C&I, prêts CRE et cartes de crédit.

Mitch Kime, responsable des prêts à la consommation et des paiements de KeyBank, a déclaré dans une interview le mois dernier qu'"une abondance de confiance" se traduit par une forte demande de prêts.

"Le boom du refinancement hypothécaire est susceptible de se retirer, mais en raison de la confiance des consommateurs, nous constatons une augmentation des dépenses", a déclaré Mitch Kime. "Les dépenses par carte de crédit grimpent vraiment en ce moment - même en janvier, nous constatons une activité plus importante - et je pense que cela témoigne de la confiance."