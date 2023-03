Les efforts déployés par le créancier américain en difficulté First Republic Bank pour décrocher une injection de capital ont entretenu les inquiétudes concernant le secteur bancaire dans son ensemble mercredi, alors que les autorités examinent les mesures à prendre pour renforcer la stabilité financière.

Alors que les récentes turbulences sur les marchés se sont apaisées, la réunion de la Réserve fédérale, qui aura lieu plus tard dans la journée, est désormais au centre des préoccupations des investisseurs, les traders étant divisés sur la question de savoir si la banque centrale américaine sera contrainte de mettre en pause son cycle de hausse des taux pour garantir la stabilité financière.

Les hausses incessantes des taux d'intérêt décidées par la Fed pour juguler l'inflation sont en partie responsables de l'effondrement du secteur bancaire, le plus important depuis la crise financière de 2008.

L'effondrement de la Silicon Valley Bank, qui a sombré sous le poids des pertes liées aux obligations en raison de la hausse des taux d'intérêt, a donné le coup d'envoi de dix jours tumultueux pour les banques, qui ont culminé, pour l'instant, avec le rachat du Credit Suisse par son rival UBS, dimanche, pour un montant de 3 milliards de francs suisses (3,2 milliards de dollars), mis au point par les autorités de régulation suisses.

L'anéantissement des détenteurs d'obligations Additional Tier-1 (AT1) de Credit Suisse a provoqué une onde de choc sur les marchés de la dette bancaire, et certains créanciers asiatiques pourraient avoir des difficultés à reconstituer leur capital en émettant des obligations AT1, a déclaré Citigroup dans une note de recherche mercredi.

Et les inquiétudes sur la santé des créanciers américains de taille moyenne persistent, en particulier First Republic.

Pour l'instant, le sauvetage de Credit Suisse semble avoir apaisé les pires craintes de contagion systémique, stimulant les actions des banques européennes et des créanciers régionaux américains.

L'indice S&P 500 des banques a progressé de 3,6 %, sa plus forte hausse en une journée depuis novembre.

Cependant, les efforts de First Republic pour décrocher une injection de capital se sont poursuivis sans succès mardi, alors que le créancier régional en difficulté a commencé à planifier la possibilité qu'il doive réduire sa taille ou obtenir un soutien du gouvernement.

Cela a fait chuter les actions de First Republic de 9 % dans les échanges prolongés mardi soir, après avoir bondi de 60 % et clôturé les échanges réguliers en hausse de 30 %. First Republic a perdu 80 % de sa valeur marchande ce mois-ci.

La banque basée à San Francisco étudie les moyens de réduire sa taille si ses tentatives de lever de nouveaux capitaux échouent, ont déclaré à Reuters trois personnes au fait du dossier. JPMorgan Chase a aidé la banque à trouver de nouvelles sources de capitaux après qu'une injection de 30 milliards de dollars de dépôts provenant de grandes banques n'a pas réussi à apaiser les craintes concernant sa viabilité.

Les scénarios ont été discutés alors que les dirigeants des grandes banques se réunissaient à Washington pour une réunion de deux jours à partir de mardi, selon des sources familières avec le sujet.

Parmi les options, il y a la possibilité que le gouvernement joue un rôle dans le retrait des actifs de First Republic qui ont érodé son bilan, a rapporté Bloomberg News mardi, citant des personnes au fait de la situation.

SE SENTIR DÉCROCHÉ

Les responsables politiques, de Washington à Tokyo, ont souligné que la crise actuelle était différente de celle d'il y a 15 ans, que les banques étaient mieux capitalisées et que les fonds étaient plus facilement disponibles.

Néanmoins, le régulateur prudentiel australien a commencé à demander aux banques du pays de déclarer leur exposition aux startups et aux entreprises axées sur les cryptomonnaies à la suite de l'effondrement de la Silicon Valley Bank, selon l'Australian Financial Review.

La secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, a déclaré que le système bancaire du pays était solide malgré les pressions récentes.

Le secrétaire adjoint au Trésor, Wally Adeyemo, a déclaré qu'un examen des faillites de la Silicon Valley Bank et de sa rivale, la Signature Bank, s'imposait.

"Il est important que nous examinions les faillites des deux banques en question afin de nous assurer que nous disposons d'un ensemble de règles et de procédures pour le système bancaire qui continue à protéger notre économie et les déposants dans tout le pays", a déclaré M. Adeyemo mardi lors d'un événement organisé par la Chambre de commerce hispanique des États-Unis.

"Nous continuons bien sûr à surveiller la situation actuelle et à envisager les mesures à prendre pour renforcer la stabilité financière de l'Amérique", a-t-il ajouté, sans donner plus de détails.

Aux États-Unis, la pression politique a continué à s'intensifier pour que les dirigeants des banques soient tenus de rendre des comptes. Le président de la commission bancaire du Sénat a déclaré que la commission tiendrait la "première de plusieurs audiences" sur l'effondrement de SVB et de Signature Bank le 28 mars.

(1 $ = 0,9280 franc suisse)