Washington (awp/afp) - Les banques américaines ont rendu plus difficile l'accès au crédit début 2023 et prévoient de le resserrer encore cette année, tout en faisant face à une baisse de la demande, selon une enquête publiée lundi par la banque centrale américaine (Fed).

Les établissements interrogés "ont déclaré s'attendre à resserrer les normes dans toutes les catégories de prêts" jusqu'à la fin de l'année, selon cette enquête trimestrielle réalisée auprès de 84 banques aux Etats-Unis, la "Senior loan officer opinion survey on bank lending practices" (SLOOS).

Parmi les raisons expliquant ce durcissement, "les banques ont le plus souvent cité une détérioration attendue de la qualité de crédit de leurs portefeuilles de prêts et de la valeur des garanties des clients, une réduction de la tolérance au risque et des préoccupations concernant les coûts de financement des banques, leurs positions de liquidités et les sorties de dépôts".

Les récentes faillites de banques aux Etats-Unis, qui ont fait flancher l'ensemble du secteur, ont rendu les établissements plus frileux pour prêter de l'argent à leurs clients.

Cette crise est arrivée alors qu'il était déjà devenu plus onéreux d'emprunter de l'argent, la Fed relevant son taux directeur depuis mars 2022 pour faire ralentir la consommation, et, ainsi, lutter contre la forte inflation.

"En ce qui concerne les prêts aux entreprises, les répondants à l'enquête ont signalé, dans l'ensemble, des normes plus strictes et une demande plus faible" de la part des entreprises de toutes tailles au 1er trimestre, détaille cette enquête de la Fed.

Pour les emprunts des ménages aussi, "les normes de prêts se sont durcies", et, "parallèlement, la demande s'est affaiblie", qu'il s'agisse des prêts immobiliers, automobiles, ou à la consommation, mais "est restée pratiquement inchangée pour les cartes de crédit", souligne cette enquête.

Les réponses à cette enquête proviennent de 65 banques américaines ainsi que des branches américaines de 19 banques étrangères, et ont été transmises à la Fed entre le 27 mars et le 7 avril.

"La plus grande préoccupation est qu'une majorité de banques prévoient de resserrer davantage les normes pendant le reste de l'année. Cela privera les entreprises et les ménages de crédit et contribuera à plonger l'économie dans la récession au second semestre de cette année", a commenté Michael Pearce, économiste pour Oxford Economics, dans une note.

afp/al