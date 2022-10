Les banques américaines réduisent les dons aux candidats fédéraux et augmentent la part des démocrates avant les élections de mi-mandat.

À moins d'un mois des élections de mi-mandat qui détermineront le contrôle du Congrès, les comités d'action politique (PAC) des banques commerciales ont donné environ 7,4 millions de dollars aux candidats fédéraux, soit 43 % de moins que lors du cycle électoral de 2020 et 39 % de moins que les dépenses électorales moyennes de la décennie précédente, selon l'analyse de Reuters.

Après la crise financière de 2007-2009, lorsque les démocrates ont sévi contre les banques, les créanciers se sont généralement tournés vers les républicains favorables aux entreprises pour obtenir un soutien au Congrès.

Mais alors qu'ils reçoivent moins d'argent dans l'ensemble, les démocrates ont augmenté leur part du gâteau ce cycle à 40 %, leur proportion la plus élevée depuis le cycle de 2010. Et parmi les 20 premiers bénéficiaires au Congrès des dons des PAC bancaires ce cycle, 10 sont des démocrates, contre six en 2020, trois en 2018 et un avant l'élection de 2016. Les données du CRP s'inspirent des données publiées par la Commission électorale fédérale en date du 22 septembre.

Le changement dans les habitudes de dons montre comment les banques repensent leurs allégeances dans un contexte de partisanerie politique accrue. Un tournant clé a été l'attaque du Capitole le 6 janvier 2021, lorsque les partisans de l'ancien président républicain Donald Trump ont empêché avec force le Congrès de certifier la victoire électorale du président démocrate Joe Biden. Quelques heures plus tard, 147 républicains ont voté pour annuler la victoire de Biden, dont Trump a prétendu à tort qu'elle était entachée de fraude.

Cela suggère également que l'industrie tente de courtiser davantage de démocrates alors que les républicains sont de plus en plus en colère contre les créanciers pour avoir embrassé ce qu'ils disent être des causes libérales.

"Le vote sur l'élection a vraiment amené les gens à ouvrir un peu plus les yeux... à évaluer de plus près les personnes qu'un PAC peut avoir soutenues simplement parce qu'elles ont soutenu [l'industrie] dans le passé", a déclaré James Ballentine, PDG de la société de relations gouvernementales Ballentine Strategies et, jusqu'en avril, lobbyiste principal pour l'American Bankers Association, qui gère le plus grand PAC de l'industrie.

Pour être sûr, le parti au pouvoir bénéficie généralement d'un rebond des dons et les banques répartissent également leurs paris en prévision d'une compétition plus serrée, a déclaré Ballentine et les autres sources.

Les républicains ont 70 % de chances de remporter la Chambre des représentants, tandis que les démocrates sont favoris pour conserver le contrôle du Sénat, selon le sondeur FiveThirtyEight.com.

Depuis le 6 janvier, de nombreux créanciers ont ressenti la pression des employés, qui financent les PAC, pour réduire les dons aux Républicains, ont indiqué les sources.

Plusieurs banques, dont JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America et Morgan Stanley, ont mis en pause une partie ou la totalité des dons aux PAC alors qu'elles revoyaient leurs stratégies, ce qui contribue probablement à expliquer la baisse des dépenses globales.

Bank of America et Morgan Stanley ont chacune, jusqu'à présent dans ce cycle, donné plus aux Démocrates qu'aux Républicains pour la première fois depuis plus d'une décennie. Les contributions de Citigroup sont réparties de manière égale pour la première fois. JPMorgan donne toujours plus aux Républicains, mais avec la plus petite marge depuis plus de dix ans.

Les porte-parole des banques ont refusé de faire des commentaires ou n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

MOINS D'ALLIÉS

Selon plusieurs sources, les créanciers subissent également des pressions de la part de leur personnel et de leurs actionnaires pour soutenir les parlementaires actifs sur des questions autres que la finance, comme la lutte contre l'écart de richesse raciale et l'éducation.

Le premier bénéficiaire démocrate au Congrès de l'argent des PAC bancaires, par exemple, est Joyce Beatty, qui préside le sous-comité de la commission des services financiers de la Chambre des représentants sur la diversité et l'inclusion, une question que les banques ont bruyamment défendue.

Cette tendance, combinée au fait que certaines banques évitent les opposants aux élections, a laissé le secteur avec moins d'alliés républicains dans l'ensemble, une dynamique qui s'est manifestée lorsque les PDG des plus grandes banques du pays se sont présentés devant le Congrès le mois dernier. Certains républicains les ont critiqués pour leur politique en matière de commerce avec les entreprises d'armes à feu et d'opérations en Chine.

"C'est un endroit difficile pour savoir qui sont vos alliés", a déclaré Brian Gardner, chef de la stratégie politique à Washington chez Stifel Financial Corp. "L'époque où les plus grandes banques pouvaient compter sur les républicains pour un certain niveau de défense, je pense que cette époque est révolue."

Néanmoins, les banques continuent de courtiser les Républicains. Neuf des dix principaux bénéficiaires des dons de l'industrie sont des républicains, y compris le représentant Patrick McHenry qui est susceptible de présider le panel des finances de la Chambre si les républicains remportent cette chambre.

Les porte-parole de Beatty et McHenry n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

"Les banques qui donnent activement aux campagnes politiques couvrent leurs paris", a déclaré Camden Fine, ancien directeur du groupe commercial Independent Community Bankers of America et consultant politique.