Les banques américaines se préparent à la baisse des bénéfices et à la récession

Quatre géants bancaires américains - JPMorgan Chase & Co, Bank of America Corp, Citigroup Inc et Wells Fargo & Co - publieront leurs résultats vendredi.

Avec Morgan Stanley et Goldman Sachs, ils sont les six plus grands créanciers qui devraient amasser un total de 5,7 milliards de dollars en réserves pour se préparer à des prêts douteux, selon les projections moyennes de Refinitiv. Cela représente plus du double des 2,37 milliards de dollars mis de côté un an plus tôt.

"La plupart des économistes américains prévoyant une récession ou un ralentissement significatif cette année, les banques vont probablement intégrer des perspectives économiques plus sévères", ont déclaré les analystes de Morgan Stanley dirigés par Betsy Graseck dans une note.

La Réserve fédérale relève les taux d'intérêt de manière agressive dans le but de maîtriser une inflation proche de son plus haut niveau depuis des décennies. La hausse des prix et des coûts d'emprunt a incité les consommateurs et les entreprises à freiner leurs dépenses, et comme les banques servent d'intermédiaires économiques, leurs bénéfices diminuent lorsque l'activité ralentit.

Les six banques devraient également enregistrer une baisse moyenne de 17 % de leur bénéfice net au quatrième trimestre par rapport à l'année précédente, selon les estimations préliminaires des analystes de Refintiv.

Graphique : Les bénéfices des grandes banques américaines devraient chuter au quatrième trimestre https://www.reuters.com/graphics/USA-BANKS/dwvkdarqjpm/chart.png

Pourtant, les créanciers ont tout à gagner de la hausse des taux qui leur permet de gagner plus sur les intérêts qu'ils facturent aux emprunteurs.

Les investisseurs et les analystes se concentreront sur les commentaires des patrons des banques, qui constituent un indicateur important des perspectives économiques. Un défilé de dirigeants a mis en garde ces dernières semaines contre le durcissement de l'environnement commercial, qui a incité les entreprises à réduire les rémunérations ou à supprimer des emplois.

Goldman Sachs commencera à licencier des milliers d'employés à partir de mercredi, ont déclaré dimanche deux sources au fait de la situation. Morgan Stanley et Citigroup, entre autres, ont également supprimé des emplois après un plongeon de l'activité de banque d'investissement.

Ces mesures interviennent après que les négociateurs de Wall street chargés des fusions, des acquisitions et des offres publiques initiales aient été confrontés à une forte baisse de leurs activités en 2022, alors que la hausse des taux d'intérêt a ébranlé les marchés.

Les revenus mondiaux des banques d'investissement ont chuté à 15,3 milliards de dollars au quatrième trimestre, soit une baisse de plus de 50 % par rapport au trimestre précédent, selon les données de Dealogic.

Les activités de consommation seront également un élément clé des résultats des banques. Les comptes des ménages ont été soutenus pendant une grande partie de la pandémie par un marché de l'emploi solide et les mesures de relance du gouvernement, et bien que les consommateurs soient généralement en bonne forme financière, un plus grand nombre d'entre eux commencent à prendre du retard dans leurs paiements.

"Nous sortons d'une période de qualité de crédit extraordinairement forte", a déclaré David Fanger, vice-président senior, groupe des institutions financières, chez Moody's Investors Service.

Chez Wells Fargo, les retombées du scandale des faux comptes et les pénalités réglementaires continueront de peser sur les résultats. Le créancier s'attendait à comptabiliser une charge d'environ 3,5 milliards de dollars après avoir accepté de régler les accusations de mauvaise gestion généralisée des prêts automobiles, des prêts hypothécaires et des comptes bancaires avec le Consumer Financial Protection Bureau des États-Unis, la plus importante pénalité civile jamais imposée par le chien de garde.

Les analystes surveilleront également si des banques telles que Morgan Stanley et Bank of America comptabilisent des dépréciations sur le prêt de 13 milliards de dollars destiné à financer l'achat de Twitter par Elon Musk.

Plus largement, l'indice KBW des valeurs bancaires est en hausse d'environ 4 % ce mois-ci après avoir chuté de près de 28 % l'année dernière.

Alors que le sentiment du marché est passé brusquement de l'espoir à la crainte en 2022, certaines grandes banques pourraient surmonter les prédictions les plus sombres parce qu'elles se sont débarrassées des activités à risque, a écrit Susan Roth Katzke, analyste au Credit Suisse.

"Nous voyons une capacité de gain plus résiliente à travers le cycle après une décennie de dé-risque", a-t-elle écrit dans une note. "Nous ne pouvons pas rejeter la force fondamentale".