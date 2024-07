Les bénéfices des prêteurs américains au deuxième trimestre ont été comprimés par la baisse de la demande de prêts et les intérêts élevés qu'ils paient pour conserver les dépôts, mais une vague de ventes d'obligations a stimulé leurs services de banque d'investissement.

Citizens Financial, US Bancorp, First Horizon et Synchrony Financial ont tous payé des taux plus élevés qu'un an plus tôt sur les dépôts de leurs clients, ont-ils déclaré mercredi.

Ces résultats illustrent la pression exercée sur les banques par le resserrement quantitatif de la Réserve fédérale, qui a poussé le taux d'intérêt de référence à son plus haut niveau depuis la crise financière mondiale de 2008.

Cependant, les opérations de Wall Street ont été un point positif. Les commissions de Citizens sur le marché des capitaux ont augmenté de 63 %, grâce à la souscription d'obligations et à la syndication de prêts.

La bonne tenue de l'économie américaine a encouragé les dirigeants d'entreprise à lever des fonds par le biais de ventes d'obligations, ce qui a fait grimper les commissions des banques d'investissement qui souscrivent ces opérations.

Même dans les grandes banques telles que JPMorgan Chase, Citigroup et Bank of America, les activités de banque d'investissement ont été lucratives au deuxième trimestre.

L'indice KBW des banques régionales a atteint son plus haut niveau depuis plus d'un an et a progressé de près de 2 %, tandis que l'indice S&P 500 des banques a augmenté de 0,4 %.

LA CRE EN POINT DE MIRE

Les banques ont été confrontées à un examen minutieux de la part des investisseurs concernant une faiblesse potentielle de leur portefeuille de prêts immobiliers commerciaux.

Les problèmes liés aux prêts CRE du prêteur régional New York Community Bancorp et, plus récemment, de First Foundation ont mis en lumière les risques de défaillance.

Le test de résistance de la Réserve fédérale a également montré que les prêts sur cartes de crédit et les portefeuilles de crédit aux entreprises des banques pourraient être délicats.

Les prêteurs détiennent une part plus importante de crédits aux entreprises de qualité inférieure, qui sont trois fois plus susceptibles de faire défaut que les crédits de qualité supérieure, a déclaré la Fed.

Sur une note plus positive, Washington Federal a annoncé mardi des bénéfices supérieurs aux attentes pour le troisième trimestre, près d'un mois après avoir vendu pour 2,8 milliards de dollars de prêts immobiliers sans perte. (Reportage de Niket Nishant à Bengaluru ; rédaction de Krishna Chandra Eluri)