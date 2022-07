Les banques américaines sont touchées par les prêts à effet de levier en raison de l'effondrement des transactions et de la hausse des taux.

Bank of America a révélé lundi qu'elle réduisait son exposition aux prêts à effet de levier à partir de la barre des 300 millions de dollars, Citigroup Inc a déprécié 126 millions de dollars au deuxième trimestre et Wells Fargo & Co a procédé à une dépréciation de 107 millions de dollars en raison de l'élargissement des écarts de crédit.

Les prêts à effet de levier sont généralement contractés par des entreprises qui ont un niveau d'endettement élevé, généralement avec des notations de crédit non investment grade. Ils sont généralement utilisés par les sociétés de capital-investissement comme moyen de financer les acquisitions de ces sociétés.

Selon les analystes, un élargissement de l'écart de crédit signifie des pertes d'évaluation du marché pour les banques ou, pire encore, une perte réalisée si un prêt dans leurs livres tourne mal.

"Les turbulences du marché et le ralentissement brutal du deuxième trimestre ont provoqué un repli des marchés du financement à effet de levier, ce qui a entraîné la dévaluation d'un certain nombre de transactions entre les différents acteurs du marché", a déclaré le directeur financier de Bank of America, Alastair Borthwick, lors d'une conférence téléphonique sur les résultats lundi.

Le directeur financier de Citigroup, Mark Mason, a déclaré la semaine dernière que le segment du financement à effet de levier subissait une pression considérable dans cet environnement.

"Nous ne sommes pas un gros joueur ici. Nous avons pris une dépréciation au cours du trimestre, environ 126 millions de dollars", a-t-il déclaré.

Wells Fargo a déclaré vendredi que ses frais de banque d'investissement ont diminué, reflétant une activité de marché plus faible et la réduction de valeur de 107 millions de dollars sur les "engagements non financés de financement à effet de levier" en raison de l'élargissement du spread du marché.

L'inflation exacerbée par les problèmes de chaîne d'approvisionnement et les développements géopolitiques pèse sur les profils de crédit, ainsi que le ralentissement de la croissance économique et le resserrement de la politique monétaire, a déclaré Lyuba Petrova, responsable du financement à effet de levier aux États-Unis chez Fitch Ratings.

Le marché connaît également un ralentissement.

Les prêts à effet de levier ont chuté à 737 millions de dollars au cours du premier semestre de l'année, contre 883 millions de dollars il y a un an, selon les données de Dealogic.

Dans une obligation, les stratèges de BNP Paribas ont déclaré que les hausses de taux de la Réserve fédérale ne créent plus de demande, mais peuvent aggraver les ratios de couverture des intérêts - un ratio d'endettement et de rentabilité utilisé pour déterminer la facilité avec laquelle une entreprise peut payer les intérêts sur sa dette en cours.

La banque centrale américaine tente de freiner la flambée incessante des prix et s'est engagée à un "atterrissage en douceur".

En juin, la Fed a augmenté son taux de référence des fonds fédéraux de 75 points de base, la plus forte hausse depuis 1994, car l'inflation a augmenté de façon inattendue malgré les attentes qu'elle avait atteint un sommet.