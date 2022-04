Les banques australiennes s'orientent vers le mois de juin pour la hausse des taux, mais le sommet ultime n'est pas clair.

La première hausse en une décennie est clairement dans les cartons après que la Reserve Bank of Australia (RBA) ait surpris mardi en abandonnant sa promesse d'être patiente sur la politique.

"Nous nous attendons maintenant à ce que la RBA relève le taux d'escompte de 15 points de base en juin, précédemment en septembre, avec des hausses successives de 25 points de base en juillet et août", ont déclaré les analystes d'ANZ. Le taux d'escompte se situe actuellement à 0,1 %, soit le plus bas niveau de l'ère pandémique.

Les économistes de la NAB prévoient également une hausse en juin, tandis que la CBA y pense depuis un certain temps. Bill Evans, économiste en chef chez Westpac, a choisi de couvrir ses paris.

"Il y a eu un changement majeur dans la rhétorique et le conseil d'administration a maintenant augmenté sa flexibilité pour commencer à augmenter les taux dès juin, deux mois plus tôt que notre appel actuel qui reste août", a-t-il déclaré.

Un mouvement lors de la réunion de politique générale de la RBA du 3 mai a été considéré comme improbable parce que les données clés sur les salaires ne sont pas attendues avant le 18 mai et qu'une élection fédérale doit avoir lieu dans le courant du mois.

Les marchés ont parié sur une hausse en juin pendant des mois, reflétant en partie les pivots hawkish de la Réserve fédérale américaine et de nombreuses autres grandes banques centrales.

En effet, les contrats à terme impliquent un risque réel que la RBA puisse augmenter son taux d'intérêt jusqu'à 0,5 % en une seule fois. Cela constituerait un changement radical pour la banque centrale qui n'a pas augmenté de plus de 25 points de base depuis le début de l'année 2000.

Les marchés ont également prévu une série d'augmentations rapides pour atteindre au moins 1,75 % d'ici la fin de l'année et 3,25 % d'ici la fin 2023.

Un resserrement aussi drastique ne correspondrait pas non plus au caractère de la RBA.

"Une hausse du taux d'escompte à 3,25 % au cours des deux prochaines années serait à la fois plus élevée et surtout beaucoup plus abrupte que tous les cycles de l'ère de ciblage de l'inflation postérieure à 1993", a fait remarquer Tapas Strickland, directeur de l'économie à la NAB.

L'une des principales raisons de cette retenue est le niveau d'endettement record des ménages, qui verrait les paiements d'intérêts engloutir une part excessivement importante de leurs revenus si les taux augmentaient aussi précipitamment.

"Le secteur des ménages australiens est l'un des plus endettés au monde", met en garde Gareth Aird, responsable de l'économie australienne à la CBA. "Cela signifie que les hausses ont un impact plus puissant sur notre secteur des ménages que dans presque toutes les autres juridictions."

Par conséquent, il pense que le niveau neutre des taux est aussi bas que 1,25 % et s'attend à ce que la RBA l'atteigne au début de 2023 et y reste pour le reste de cette année.

David Plank, responsable de l'économie australienne chez ANZ, s'attend à ce que les taux culminent quelque part au-dessus de 3 %, mais que le cycle soit beaucoup plus long que ne le laisse entendre le marché.

"Nous nous attendons à voir un rythme de resserrement régulier à l'avenir, avec beaucoup de pauses, ce qui pourrait prolonger le cycle pendant plusieurs années", a déclaré Plank. "Ces pauses permettent essentiellement à l'économie de s'adapter à un niveau de taux plus élevé."