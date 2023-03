Les banques britanniques ne constatent pas encore de "fuite vers la qualité" des dépôts parmi les clients qui s'inquiètent de la sécurité de leur argent à la suite de l'effondrement du créancier américain Silicon Valley Bank la semaine dernière, a déclaré le directeur général de Lloyds, Charlie Nunn, mardi.

"Ce qui s'est passé avec SVB est relativement idiosyncrasique par rapport au Royaume-Uni", a déclaré M. Nunn lors d'un événement organisé par Morgan Stanley, en faisant référence à la disparition du créancier spécialisé, qui a déclenché des turbulences bancaires généralisées et une déroute des actions à l'échelle mondiale.

L'onde de choc provoquée par l'effondrement de la Silicon Valley Bank a encore ébranlé les valeurs bancaires en Asie et en Europe mardi, alors que les craintes d'une contagion potentielle à d'autres créanciers s'intensifiaient.

Les grandes banques américaines, dont JPMorgan et Citigroup, ont vu une vague de clients demander à transférer leurs comptes vers des créanciers plus importants, a rapporté le Financial Times mardi.

"Nous n'avons pas vu ce que nous avons vu aux États-Unis, à savoir une fuite vers la qualité", a déclaré M. Nunn. "Mais voyons comment cela se passe et nous verrons comment les gens se sentent en temps utile".

Les États-Unis ont pris des mesures d'urgence pour donner aux banques vulnérables à une ruée sur les dépôts un accès spécial à des financements supplémentaires, mais les assurances données par le président Joe Biden et d'autres responsables politiques n'ont guère contribué à calmer les marchés jusqu'à présent.

Les investisseurs et les analystes prévoient maintenant des ajustements aux politiques mondiales en matière de taux d'intérêt destinées à maîtriser l'inflation galopante, toute nouvelle hausse des taux risquant d'affaiblir les bilans de certaines banques.