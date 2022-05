Les banques canadiennes Scotiabank et BMO dépassent les prévisions de bénéfices, car les prêts restent solides.

La croissance des prêts hypothécaires et la qualité du crédit sont restées fortes pour les deux banques, ce qui a permis aux bénéfices de rester solides, même si les marchés financiers se sont repliés dans le contexte des récentes turbulences sur les marchés.

La Banque Scotia, troisième plus grand créancier du Canada, a déclaré un bénéfice net hors éléments exceptionnels de 2,18 $ CA au cours des trois mois terminés le 30 avril, comparativement à 1,90 $ CA un an plus tôt et à des estimations de 1,96 $ CA, selon les données IBES de Refinitiv.

Les provisions pour pertes sur prêts de la Banque Scotia ont baissé à 219 millions de dollars canadiens, contre 496 millions de dollars canadiens un an plus tôt.

BMO, la quatrième plus grande banque du pays, a déclaré un bénéfice ajusté de 3,23 $ CA, contre 3,13 $ CA un an plus tôt. Les analystes avaient prévu 3,21 $ CA par action.

Les provisions pour pertes sur créances de BMO ont diminué, passant de 60 millions de dollars canadiens il y a un an à 50 millions de dollars canadiens, bien qu'il s'agisse d'un renversement des recouvrements effectués par la banque au cours des trois derniers trimestres.

Les deux banques ont vu leurs dépenses augmenter par rapport à l'année dernière, celles de la Banque Scotia ayant augmenté de 3 % sur une base ajustée, et celles de BMO de 2 %, bien qu'elles aient diminué par rapport au trimestre précédent.

Les deux créanciers ont affiché des augmentations de plus de 20 % dans leurs activités canadiennes par rapport à l'année dernière, grâce à la croissance des prêts hypothécaires et à la poursuite de la reprise des prêts commerciaux. La Banque Scotia a également enregistré de solides bénéfices dans ses activités internationales, qui ont augmenté de 43 %, tandis que les bénéfices de l'unité américaine de BMO ont augmenté de 8 %.

Alors que le bénéfice de la gestion de patrimoine de la Banque Scotia a augmenté de 9 %, celui de BMO a diminué de 4 %. Et toutes deux ont connu une baisse des bénéfices des marchés financiers.

(1 $ = 1,2841 dollar canadien)