Les banques canadiennes maintiennent leurs prévisions de dépenses malgré des prévisions d'inflation élevée

La Banque Royale du Canada, la Banque de Montréal et la Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC) ont maintenu lundi leurs prévisions de croissance des dépenses cette année, malgré les attentes d'une inflation toujours élevée.

"L'inflation de 2% dans le monde pré-pandémique est quelque chose du passé", a déclaré le PDG de la CIBC, Victor Dodig, lors de la conférence des PDG de RBC Capital Markets.

La CIBC, cinquième banque du Canada, a déclaré le mois dernier qu'elle prévoyait une croissance à un chiffre dans le milieu de la fourchette pour l'exercice 2022, après avoir enregistré une hausse de 13 % au quatrième trimestre, la plus élevée du secteur.

"Transformer une banque pour qu'elle soit compétitive à l'avenir nécessite des investissements (...) qui rapportent en termes de croissance des revenus à court terme et (...) une meilleure base de coûts à moyen et long terme", a déclaré M. Dodig.

Les grandes banques canadiennes ont globalement affiché des dépenses supérieures aux attentes des analystes au quatrième trimestre et certains s'attendent à de nouvelles déceptions sur ce front au premier semestre 2022.

L'inflation galopante résultant des contraintes de la chaîne d'approvisionnement a ébranlé les économies mondiales, et la Banque du Canada a déclaré le mois dernier qu'elle s'attendait à ce que l'inflation reste supérieure à la cible cette année et ne retombe qu'à 2 % à la fin de 2022.

La Banque Royale, premier créancier du Canada, prévoit toujours une croissance à un chiffre des frais autres que d'intérêt pour l'exercice 2022, et peut ralentir certains investissements et réduire les coûts si nécessaire, a déclaré le chef de la direction Dave McKay.

La Banque Royale continue de rechercher la croissance aux États-Unis, et s'intéresse aux acquisitions d'entreprises de distribution de patrimoine aux États-Unis et en Europe, et d'entreprises de services bancaires commerciaux aux États-Unis, a ajouté M. McKay.

"Nous ne manquons pas de capacités, il s'agit d'étendre nos activités à de nouvelles zones géographiques aux États-Unis, d'accroître nos capacités, et nous sommes donc très sélectifs ", a-t-il déclaré.

La Banque de Montréal a déclaré à la fin du mois dernier qu'elle allait acquérir l'unité américaine de BNP Paribas, Bank of the West, pour 16,3 milliards de dollars, ce qui représente la plus grosse transaction de son histoire, et des sources ont déclaré à Reuters que la Banque Toronto-Dominion était également à la recherche d'acquisitions dans ce pays.

Le PDG de BMO, Darryl White, a également réitéré les prévisions de la banque concernant la stagnation de la croissance des dépenses, grâce à l'impact de la vente de ses activités dans la région EMEA. (Reportage de Nichola Saminather à Toronto et Sohini Podder à Bengaluru ; édition de Matthew Lewis)