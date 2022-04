Les banques canadiennes se lancent dans une frénésie d'embauche, défiant la tension du marché du travail et l'inflation.

Leur expansion au milieu d'une inflation galopante pourrait menacer les marges bénéficiaires, d'autant que la hausse des taux d'intérêt pèse sur les volumes de prêts.

"C'est une situation sans issue", a déclaré Bryden Teich, gestionnaire de portefeuille d'Avenue Investment Management. Du point de vue de la rentabilité à court terme, "vous ne voulez pas qu'ils augmentent agressivement leurs coûts à ce stade du cycle économique".

Mais ne pas ajouter de personnel alors que les clients recherchent davantage de conseils et de solutions personnalisées et de meilleures offres numériques nuirait à la croissance à plus long terme, a-t-il ajouté.

Les cinq plus grandes banques ont augmenté le nombre de postes équivalents à temps plein au Canada pour atteindre le chiffre record de 171 730 au premier trimestre de l'exercice 2022, soit une hausse de 4,3 % par rapport à l'année précédente, le rythme le plus rapide depuis au moins trois ans, selon l'analyse des déclarations des banques par Reuters.

Le taux de chômage dans les secteurs de la finance, de l'assurance et de l'immobilier a atteint un niveau record de 1 % en mars, le plus bas de tous les secteurs au Canada.

Carolyn Hamer, associée chez Deloitte et spécialisée dans les questions liées à la main-d'œuvre, a déclaré que les banques tentent de combler les lacunes numériques qu'elles ont constatées pendant la pandémie et qu'elles commencent à se montrer plus agressives face à la concurrence des grandes entreprises technologiques.

Même dans un marché du travail serré, les banques peuvent se tourner vers les entrepreneurs et les travailleurs indépendants, en particulier lorsque les employés eux-mêmes recherchent plus de flexibilité, a-t-elle dit.

La Banque de Montréal, dont la main-d'œuvre canadienne a augmenté de 7,5 %, soit la plus rapide des grands créanciers, a développé ses opérations technologiques et ses services bancaires personnels et commerciaux, a déclaré Karen Collins, sa directrice des talents.

Les canaux numériques représentent maintenant plus d'un tiers des ventes, et 90 % des transactions en libre-service se font en dehors des succursales, principalement en ligne, de sorte que BMO veut améliorer l'infrastructure technologique et remplacer les services de routine en succursale par des offres plus consultatives, a déclaré Collins.

BMO propose une flexibilité de travail à distance, en particulier aux travailleurs de la technologie, si leur rôle le permet, a-t-elle ajouté.

La croissance de l'effectif de la Banque Royale du Canada a atteint un sommet au troisième trimestre de 2021, mais elle continue d'accroître sa main-d'œuvre technologique, après avoir ajouté 2 000 emplois technologiques l'an dernier, dont environ la moitié de recrutements externes, a déclaré Helena Gottschling, chef des ressources humaines.

"Il est plus difficile de trouver ces compétences essentielles, car nous ne sommes pas le seul employeur à embaucher et... (nous recevons) moins de candidatures qu'il y a trois ans", a-t-elle déclaré.

"Dans un marché des talents serré, la rémunération arrive toujours en tête comme un levier important", a-t-elle ajouté. "Nous savons qui sont nos meilleurs talents" et les récompensons en conséquence.

Bien que cela puisse faire grimper les coûts de la main-d'œuvre plus que prévu, l'augmentation des marges due à la hausse des taux d'intérêt pourrait compenser ce phénomène, a déclaré Jason Boggs, leader canadien des marchés bancaires et financiers chez PricewaterhouseCoopers.

La Banque Toronto-Dominion a annoncé son intention d'ajouter 2 000 rôles technologiques cette année.

Anna Zec, première vice-présidente des ressources humaines à la Banque de Nouvelle-Écosse, a déclaré que la vague d'embauche de la Banque Scotia renverse une réduction pandémique du recrutement.

La Banque Scotia, qui a connu la deuxième plus forte croissance, prévoit de continuer à développer les services bancaires et la gestion de patrimoine au Canada, et de renforcer ses capacités numériques, a-t-elle déclaré à Reuters.

"Les clients demandent de plus en plus de solutions numériques... Je ne prévois pas que notre demande de talents technologiques ralentisse de sitôt", a-t-elle déclaré. "Je pense que 2022 continuera à être une année très difficile du point de vue des talents."

(L'article est mis à jour pour corriger le titre du chef des talents de BMO)