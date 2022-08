Les banques canadiennes se préparent aux incertitudes après un trimestre mitigé

BMO a raté les estimations des analystes concernant son bénéfice du troisième trimestre et a annoncé une baisse de son bénéfice par rapport à l'année précédente, en raison de l'effondrement des revenus de ses activités sur les marchés des capitaux et de l'augmentation de ses provisions pour pertes sur créances.

Trois des six grandes banques canadiennes ont manqué les attentes, en partie à cause des difficultés de leurs activités sur les marchés des capitaux. Les trois autres ont dépassé les attentes, car la croissance des prêts est restée forte et les marges ont augmenté.

"Dans l'ensemble, le trimestre a été solide pour les banques, mais nous voyons certainement quelques nuages d'orage se former", a déclaré Rob Colangelo, agent de crédit principal chez Moody's Investors Service.

Les Big Six ont pour la plupart battu les estimations des analystes au cours des derniers trimestres de la pandémie, grâce à une forte croissance des prêts hypothécaires, soutenue par un marché immobilier rougeoyant, et à une activité robuste en matière de négociation et de banque d'investissement. Les reprises de provisions pour pertes sur prêts constituées plus tôt dans la pandémie ont également dopé les bénéfices.

Cependant, le vent semble tourner, avec un tarissement des commissions de banque d'investissement, une baisse des fonds sous gestion et une nouvelle augmentation des provisions par les banques, alors que les vents contraires économiques s'intensifient et que la hausse des coûts et des taux d'intérêt comprime les consommateurs.

L'indice des banques canadiennes a perdu 2,8 % depuis que les créanciers ont commencé à publier leurs résultats mardi dernier. L'indice de référence plus large des actions de Toronto a perdu 0,7 %.

Bien que certaines transactions et activités de négociation puissent revenir au cours des prochains trimestres, cela dépend de la façon dont les marchés se rétablissent. Les revenus de ces activités, quant à eux, resteront probablement faibles au cours des prochains trimestres, a déclaré Steve Belisle, gestionnaire de portefeuille à Gestion des placements Manuvie.

Les nouveaux prêts hypothécaires - un autre moteur de croissance - devraient également s'essouffler au cours des prochains trimestres.

"Le secteur commercial pourrait rester fort à partir de maintenant, mais les prêts hypothécaires sont appelés à diminuer en raison du ralentissement de l'activité que nous observons sur le marché de l'habitation", a déclaré M. Belisle.

Le prix moyen des maisons au Canada a chuté de plus de 20 % par rapport à son sommet de février, alors que les ventes ont chuté.

Bien que l'augmentation des provisions pour pertes sur prêts signifie que la probabilité que les défauts de paiement prennent les banques par surprise est faible, il pourrait y avoir une augmentation du stress des emprunteurs dans quelques années, car ceux qui ont contracté des prêts hypothécaires lorsque les taux d'intérêt étaient à leur niveau le plus bas doivent les renouveler à la fin de la période typique de cinq ans à des taux beaucoup plus élevés, a déclaré Colangelo.

Le rythme d'expansion des marges pourrait également ralentir, sous l'effet de la baisse des rendements des obligations à long terme, a déclaré Philip Petursson, stratège en chef des investissements chez IG Wealth Management.

De nombreuses banques ont également prédit un certain ralentissement de la croissance des marges, attribuant une partie de l'expansion du troisième trimestre aux clients qui conservent des dépôts à faible taux d'intérêt au lieu de passer à des dépôts à terme.

Le rythme des mouvements vers des produits de dépôt plus rémunérateurs a été "plus lent que nos attentes, mais nous nous attendons à ce qu'ils augmentent pour les futures hausses de taux", a déclaré le chef des finances de BMO, Tayfun Tuzu, aux journalistes et aux analystes lors d'une conférence téléphonique post-bénéfice mardi, faisant écho à une déclaration similaire de son homologue de la Banque Toronto-Dominion la semaine dernière.