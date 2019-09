Bourse de Paris : Les banques centrales à la manoeuvre

Pour disposer de tous les outils nécessaires à la compréhension de cette nouvelle semaine boursière, il faut remonter à vendredi après la clôture des places européennes. Le président de la banque centrale américaine, Jerome Powell, a prononcé un discours, lors d'un événement organisé à Zurich, à la suite duquel les pronostics sont restés globalement inchangés sur les intentions de la Fed. L'outil FedWatch du CME montre une probabilité de baisse des taux de 92% à l'issue de la réunion de l'institution, les 17 et 18 septembre prochain. Powell a expliqué que la précédente baisse de taux décidée en juillet avait permis de soutenir l'économie et le moral des entrepreneurs, et que la banque centrale fera son possible pour continuer à apporter son soutien.

En Chine, la banque centrale a décidé d'abaisser d'un demi-point le taux de réserve obligatoire des dépôts en deux fois (15 octobre et 15 novembre), afin d'irriguer l'économie et, dit-elle, d'aider les petites entreprises. Une décision prise alors que l'export chinois a souffert en août, à cause du conflit commercial avec les Etats-Unis. Les financiers pensent que Pékin pourrait adopter d'autres mesures de soutien, ce qui contribue, ce matin à un début de semaine positif sur les marchés asiatiques.

Quant à la BCE, elle se réunit cette semaine et devrait annoncer, le 12 septembre, de nouvelles mesures pour redynamiser la zone euro, en tentant, autant que possible, de ne pas pénaliser les établissements bancaires, déjà confrontés à l'univers de taux bas, voire négatifs, qui les pénalise.

Pour terminer, un mot du Royaume-Uni où Boris Johnson a enregistré un énième revers, puisque sa ministre du travail, Amber Rudd, a démissionné pour s'opposer à la stratégie mise en place par le gouvernement sur le Brexit. Le Premier ministre, qui se rend aujourd'hui en Irlande pour évoquer la délicate question de la frontière avec l'Ulster, n'aurait pas infléchi sa position : son pays quittera l'UE le 31 octobre prochain, avec ou sans accord.

Les temps forts économiques du jour

Les principaux changements de recommandations

En Europe, la semaine démarre avec la balance commerciale allemande (8h00) et les données mensuelles de l'économie britannique (10h30). Aux États-Unis, la seule donnée disponible aujourd'hui est celle des crédits à la consommation (19h00). Dimanche, les chiffres du commerce extérieur chinois ont déçu, avec une légère contraction des exportations.L'euro reprend un peu de terrain au dollar à 1,1028 USD. L'once d'or, malmenée en fin de semaine dernière, grappille 0,3% à 1509 USD. Les cours pétroliers sont en progression d'environ 0,5%, à 62,12 USD pour le Brent de mer du Nord et à 57,13 USD pour le brut léger américain WTI. L'obligation d'État américaine à 10 ans affiche un rendement de 1,564%, en progression. Le Bitcoin recule légèrement à 10 349 USD.