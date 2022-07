Les banques centrales changent rapidement de vitesse pour tenter d'endiguer le raz-de-marée de l'inflation

Les investisseurs aux États-Unis se demandent déjà si la Réserve fédérale devra procéder à une augmentation massive des taux d'intérêt de 100 points de base, la plus importante depuis les années 1980, lors de sa prochaine réunion des 26 et 27 juillet, après qu'une lecture catastrophique de l'inflation mercredi ait montré que les pressions sur les prix s'étendaient et s'accéléraient pour atteindre un niveau record depuis plus de 40 ans, avec peu de répit en vue.

Jeudi, des données gouvernementales ont montré que les prix à la production aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en juin, en raison de la hausse des coûts des produits énergétiques.

Une inflation forte et généralisée ailleurs, sur fond d'impulsions de la forte demande, de chaînes d'approvisionnement bloquées par la pandémie de COVID-19 et de répercussions sur l'approvisionnement mondial en nourriture et en énergie de l'invasion russe en Ukraine, pousse également d'autres banques centrales à prendre des mesures d'une ampleur impensable il y a seulement quelques mois.

Mercredi, la Banque du Canada a augmenté son taux de référence pour les prêts à un jour de 100 points de base dans ses efforts pour étouffer l'inflation, surprenant les marchés et devenant le premier pays du G7 à procéder à une hausse aussi agressive dans ce cycle économique.

La banque centrale a porté son taux directeur de 1,5 % à 2,5 %, sa plus forte hausse de taux en 24 ans, et a déclaré que d'autres hausses seraient nécessaires.

Elle a été rapidement suivie jeudi par la banque centrale des Philippines, qui a surpris avec une hausse hors cycle de 75 points de base, tandis que la Banque de Singapour a également resserré sa politique monétaire dans un mouvement hors cycle.

Tous les yeux sont maintenant tournés vers la façon dont les autres grandes banques centrales du G7 font face à la détérioration des perspectives.

La Commission européenne a réduit ses prévisions de croissance économique dans la zone euro pour cette année et l'année prochaine et a revu à la hausse ses estimations de l'inflation jeudi, en grande partie à cause de l'impact de la guerre en Ukraine.

La Commission s'attend désormais à ce que l'inflation culmine à 7,6 % avant de tomber à 4,0 % en 2023. En mai, la Commission avait prévu que les prix dans la zone euro augmenteraient de 6,1 % cette année et de 2,7 % en 2023.

La Banque centrale européenne est, avec la Banque du Japon, les deux banques centrales des économies avancées qui, jusqu'à présent, n'ont pas réagi à l'inflation par des hausses de taux. Pour la BCE, du moins, cela semble devoir changer la semaine prochaine, les responsables de la BCE étant en mesure de relever leur taux directeur de 25 points de base lors de leur première augmentation depuis 2011. Une autre augmentation est attendue en septembre.

En Grande-Bretagne, les investisseurs évaluaient jeudi à 83 % la probabilité que la Banque d'Angleterre annonce une rare hausse d'un demi-point de pourcentage lors de sa prochaine réunion le 4 août.

En Suède, les données de jeudi ont montré que l'inflation annuelle était la plus élevée depuis 1991, dépassant largement les prévisions de la banque centrale et amenant les investisseurs à augmenter les paris qu'elle devra augmenter les taux d'intérêt plus rapidement que prévu, y compris un mouvement de 75 points de base en septembre.

Aux États-Unis, au moins, certains signes indiquent que les principaux facteurs à l'origine des derniers records d'inflation - les coûts de l'alimentation et de l'énergie - sont en train de s'atténuer quelque peu. Les prix de l'essence, par exemple, ont chuté de plus de 8 % le mois dernier et certaines pressions sur les prix des aliments se sont également atténuées.

"Certains des ingrédients que nous achetons commencent à se modérer en termes de niveau d'inflation", a déclaré Sean Connolly, directeur général de Conagra Brands Inc, dans une interview à Reuters jeudi. "Certains devraient afficher une déflation au cours de l'année à venir".

"Les coûts du blé, de l'huile de soja et même du diesel au cours de la période la plus récente ont baissé par rapport à ce qu'ils étaient il y a quelques mois", a déclaré Connolly, dont l'entreprise fabrique des aliments emballés tels que les plats surgelés Marie Callender's.