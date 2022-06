Bourse de Paris : Les banques centrales crispent les marchés

Comme au début de la semaine dernière, les marchés actions américains ont adopté la stratégie des petits pas pour lancer leur cycle hebdomadaire. A la clôture, le Dow Jones était à peu près à l'équilibre, pendant que le S&P500 (+0,31%) et le Nasdaq (+0,41%) gagnaient un peu de terrain. En Europe, la hausse était plus marquée, avec un indice large STOXX Europe 600 en progression de 0,9% à l'issue de la séance. Les investisseurs n'en sont pas encore au stade où ils commencent à se réjouir des bonnes nouvelles, probablement parce qu'il n'y en a pas encore vraiment, mais il y a indubitablement une accalmie dans les comportements. Le reflux de l'indice de volatilité VIX en direction des 25 points l'illustre. Les esprits plus chagrins pourraient noter que le VIX est très lent à s'assagir et ils ont raison, dans une certaine mesure.

En disant qu'il n'y a pas de bonnes nouvelles, je veux dire qu'il n'y a pas de nouvelle VRAIMENT bonne sur le plan économique. Mais il y a quelques frémissements. Je peux citer par exemple le fait que l'activité portuaire en Chine est remontée à 95% de la normale. Ou que les prix agricoles ont tendance à se détendre depuis quelques semaines. Que le pic d'inflation a l'air passé aux Etats-Unis et qu'il se rapproche en Europe. Tout cela a l'air mince pour tenir face aux vents contraires, mais n'oublions pas que les marchés financiers s'emparent plus vite des auspices positifs qu'ils n'intègrent les signaux négatifs.

Il n'empêche, l'exercice prédictif économique global est bien trop compliqué en ce moment, en tout cas pour nous autres habitants de la montagne un peu bas de plafond. Il est bien moins risqué actuellement d'annoncer qu'Elon Musk va réduire le prix de son offre sur Twitter, que Jair Bolsonaro va limoger un quatrième président de Petrobras en 18 mois ou que Boris Johnson finira par rester en poste jusqu'à la fin de temps. Les banques centrales, elles, convergent toutes vers la fermeté, après avoir passé des années à buller tranquillement en s'autocongratulant pour les conditions économiques créées depuis la crise financière de 2008. Ce matin, la banque centrale australienne a relevé ses taux de 50 points de base pour les porter à 0,85%. Seuls 3 des 29 économistes interrogés par Bloomberg voyaient la RBA procéder à une remontée aussi violente. Jusqu'à une date récente, les variations de 25 points de base étaient la norme dans le secteur. Désormais, le tarif de base est passé à 50 points. La BCE aura-t-elle à passer par là dans les semaines à venir ? Il y aura quelques éléments de réponse jeudi lors de la réunion de juin de l'institution.

Aux Etats-Unis, la Fed ne raisonne plus que par des doubles tours de vis et le message de fermeté est passé. Le rendement de la dette américaine à 10 ans est remonté au-dessus des 3% pour la première fois depuis la mi-mai. Est-ce la proximité de la publication des chiffres de l'inflation américaine de mai attendue vendredi ? Sans doute. Le rendement avait glissé dernièrement vers 2,7% parce que les anticipations d'inflation à moyen terme s'étaient assagies. Cette remontée des taux est synonyme d'un petit regain de tension. Il provoque aussi quelques dégâts collatéraux, comme la baisse du yen à un plus bas de 20 ans face au dollar.

Au chapitre des événements macroéconomiques importants du jour, la Banque Mondiale doit publier la mise à jour de ses perspectives économiques et Janet Yellen, qui est en quelque sorte la ministre des finances de Joe Biden, sera auditionnée par les parlementaires américains. Si l'on en croît la presse locale, les élus républicains ont prévu de lui faire passer un sale quart d'heure sur l'inflation, aussi bien sur sa politique récente que sur son rôle à la tête de la Fed jusqu'en 2017. Côté société, le mois de juin est traditionnellement creux entre deux phases de publications trimestrielles. On notera qu'Apple a annoncé ses dernières innovations hier soir en ouverture de sa semaine des développeurs et que Franchise Group propose de racheter Kohl's pour 8 Mds$. En Europe, ça somnole encore après un jour férié pour plusieurs pays hier pour la Pentecôte.

Les marchés actions japonais, tournés vers l'export, continuent à prendre leur parti de la glissade du yen, à l'image du gain de 0,2% affiché ce matin par le Nikkei 225. En revanche, la surprise réservée par la RBA n'est pas du goût de la Bourse de Sydney, où l'ASX décroche en baisse de 1,4% en fin de parcours. Le cœur de la Chine balance de son côté entre Hong Kong (-1%) et Shanghai (+0,1%). Le CAC40 perdait 0,57% à 6512 points peu après l'ouverture.

Les temps forts économiques du jour

Les commandes d'usines allemandes (8h00) et la dernière balance commerciale américaine (14h30) encadreront la mise à jour des prévisions macroéconomiques de la Banque Mondiale. Tout l'agenda macro ici. Ce matin donc, la banque centrale australienne (RBA) a relevé de 50 points de base son principal taux directeur pour le porter à 0,85%.

L'euro recule à 1,0682 USD. L'once d'or s’échange autour de 1841 USD. Le pétrole reste haut perché avec un Brent de Mer du Nord à 120,28 USD le baril et un brut léger américain WTI à 119,36 USD. Le rendement de la dette américaine à 10 ans remonte à 3,04%. Le bitcoin rechute à 29 500 USD.

Les principaux changements de recommandations

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

Dans le monde

Annonces importantes (et moins importantes)