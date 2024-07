Les banques centrales d'Indonésie et des Émirats arabes unis (EAU) ont déclaré avoir signé un protocole d'accord visant à relier les systèmes de paiement des deux pays.

"Le protocole d'accord vise à relier les systèmes de paiement entre les deux pays afin de faciliter des paiements transfrontaliers plus rapides, plus efficaces, plus transparents et plus abordables", a déclaré la banque centrale des Émirats arabes unis dans un communiqué commun publié mercredi.