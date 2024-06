Les banques centrales devraient profiter des avantages de l'intelligence artificielle (IA), a déclaré la Banque des règlements internationaux (BRI), tout en soulignant que la technologie ne devrait pas remplacer les humains lorsqu'il s'agit de fixer les taux d'intérêt.

Dans son premier grand rapport sur l'évolution rapide de l'IA, le groupe de coordination des banques centrales a déclaré que les décideurs politiques devaient exploiter son immense pouvoir de suivi des données en temps réel afin d'"affiner" leurs capacités de prévision de l'inflation.

Il s'agit là d'un aspect qui a fait cruellement défaut dans le sillage du COVID-19 et de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, lorsque la Réserve fédérale américaine, la BCE et d'autres grandes banques centrales n'ont pas réussi à saisir l'ampleur de la poussée d'inflation à l'échelle mondiale.

Les nouveaux modèles d'IA devraient réduire le risque d'une répétition, bien que leur nature non testée et le fait qu'ils puissent "halluciner" signifient qu'ils ne devraient pas devenir des "robo-rateetters", a déclaré Cecilia Skingsley, un haut fonctionnaire de la BRI.

"Nous aimons tenir les humains pour responsables", a déclaré l'ancienne banquière centrale suédoise, faisant référence au rôle crucial que jouent les coûts d'emprunt dans la société et à la nécessité de faire preuve de discernement.

"Je ne vois donc pas vraiment un avenir où une IA fixera les taux (d'intérêt).

La BRI, souvent surnommée la banque centrale des banquiers centraux en raison du travail conjoint qu'elle réalise, a déjà huit projets impliquant l'IA.

Hyun Song Shin, son directeur de la recherche et principal conseiller économique, a déclaré que les décideurs politiques ne devaient pas considérer l'IA comme "quelque chose de magique", mais qu'elle pouvait aider à trouver des aiguilles dans les bottes de foin et à repérer les vulnérabilités dans les systèmes financiers.

La technologie est également susceptible de remodeler radicalement les marchés du travail et d'avoir un impact sur la productivité et la croissance économique. Son adoption généralisée pourrait permettre aux entreprises d'ajuster plus rapidement leurs prix en fonction des changements macroéconomiques, ce qui aurait des répercussions sur l'inflation.

La BRI a averti que l'IA introduit également des risques, tels que de nouveaux types de cyberattaques, et peut amplifier les risques existants, tels que le troupeau, les ruées sur les banques et les ventes forcées d'actifs financiers.

"L'appel à l'action lancé aux banques centrales est de favoriser une communauté de pratique", a déclaré M. Shin. "Partager l'expérience, partager les meilleures pratiques, mais aussi partager les données et les modèles eux-mêmes.