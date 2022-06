Les banques centrales du Golfe augmentent leurs taux alors que la Fed américaine passe à 75 pb

La banque centrale américaine a prévu un ralentissement de l'économie et une augmentation du chômage aux États-Unis dans les mois à venir après avoir augmenté son taux d'intérêt par sa plus grande hausse depuis 1994.

Les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) ont leur monnaie arrimée au dollar américain, à l'exception du Koweït.

La Banque centrale saoudienne a relevé ses taux de prise en pension et de prise en pension inversée de 50 points de base (pb) pour les porter à 2,25 % et 1,75 %, respectivement. L'inflation saoudienne a légèrement baissé à 2,2 % en mai, contre 2,3 % en avril.

La Banque centrale du Koweït a augmenté son taux d'escompte de 25 points de base à 2,25 %. Son rattachement à un panier, dont la composition n'est pas divulguée, lui donne plus de latitude pour s'écarter de la politique de la Fed si les conditions économiques nationales l'exigent.

Monica Malik, économiste en chef à la Abu Dhabi Commercial Bank, a déclaré : "Dans l'ensemble, les ménages de la région subissent moins de pressions avec une inflation plus faible que la tendance mondiale, bien qu'elle soit toujours en hausse. Les perspectives économiques devraient encore être soutenues par les programmes d'investissement, que nous voyons se poursuivre."

Les banques centrales des Émirats arabes unis, du Qatar et de Bahreïn ont toutes augmenté leurs taux directeurs de 75 points de base, en phase avec la Fed.

On s'attend à ce qu'Oman, le dernier membre des six pays du CCG, suive avec une hausse similaire.

Les hausses "créeront un vent contraire à la reprise dans les secteurs non pétroliers en décourageant l'emprunt et en rendant l'épargne plus attrayante", a déclaré James Swanston de Capital Economics.

"Toutefois, nous avons eu tendance à constater que dans les périodes où les prix du pétrole sont élevés, ils ont tendance à être un moteur plus fort de la croissance du crédit que les taux d'intérêt. Cela résulte généralement du fait que les gouvernements choisissent d'assouplir leur politique fiscale et, par conséquent, d'une plus grande confiance économique nationale, ce qui contribue à stimuler la demande d'emprunts."

Les économies du Golfe dépendent fortement des hydrocarbures et ont bénéficié d'une énorme manne cette année avec la montée en flèche des prix du pétrole dans un contexte d'inquiétudes concernant l'offre en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, de la guerre en Ukraine et des craintes d'un ralentissement de l'économie, notamment en raison des hausses des banques centrales mondiales qui tentent de maîtriser une inflation qui atteint des sommets sur plusieurs décennies.

(Cette histoire corrige le mot "hike" (hausse) de "cut" (réduction) dans le premier paragraphe)