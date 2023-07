La plupart des banques centrales des pays du Golfe ont augmenté leurs taux d'intérêt directeurs mercredi après que la Réserve fédérale ait relevé ses taux d'un quart de point de pourcentage, citant l'inflation toujours élevée comme raison de cette dernière hausse.

La Fed a augmenté son taux de 25 points de base (pb) mercredi et a laissé la porte ouverte à une autre augmentation.

Les exportateurs de pétrole et de gaz du Golfe ont tendance à suivre l'exemple de la Fed en ce qui concerne les mouvements de taux, car la plupart des devises régionales sont liées au dollar américain ; seul le dinar koweïtien est lié à un panier de devises, qui comprend le dollar.

Cependant, les économies régionales ont été largement protégées d'une inflation obstinément élevée, et un sondage Reuters en avril a montré que l'inflation dans la région devrait se situer entre 2,1 % et 3,3 % cette année et tomber plus bas en 2024.

Les banques centrales de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis ont suivi l'exemple de la Fed, tout comme le Qatar, le Koweït et Bahreïn, bien que ce dernier ait laissé deux taux sur quatre inchangés.

La banque centrale saoudienne, connue sous le nom de SAMA, a augmenté son taux de prise en pension à 6 % et son taux de prise en pension à 5,5 %, tous deux de 25 points de base, et les Émirats arabes unis ont déclaré qu'ils augmenteraient le taux de base de leur facilité de dépôt au jour le jour à 5,40 %, au lieu de 5,15 %, à compter de jeudi.

Le Qatar a également augmenté ses taux principaux de 25 points de base, portant le taux d'intérêt débiteur à 6,25 %, le taux d'intérêt créditeur à 5,75 % et le taux de prise en pension à 6 %, tandis que Bahreïn a augmenté le taux de dépôt à une semaine à 6,25 % et le taux de dépôt au jour le jour à 6 %.

La Banque centrale du Koweït a augmenté son taux d'escompte de 25 points de base, passant de 4 % à 4,25 %, et a déclaré dans un communiqué qu'elle souhaitait continuer à soutenir la croissance économique, en particulier dans les secteurs non pétroliers. (Reportage par Alaa Swilam et Yomna Ehab ; Reportage complémentaire et rédaction par Rachna Uppal ; Rédaction par Jonathan Oatis)