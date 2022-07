Les banques centrales du Golfe relèvent leurs taux alors que la Fed procède à une deuxième hausse de 75 points de base

La Banque centrale du Koweït, le seul des six pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) qui lie sa monnaie à un panier plutôt qu'au seul dollar, a relevé son taux d'escompte directeur de 25 points de base (pb) à 2,5 %.

Les banques centrales d'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, du Qatar et de Bahreïn ont toutes relevé leurs taux directeurs de 75 points de base pour les porter à 3 %, 3,75 %, 3 % et 3,25 %, respectivement.

"Les hausses de taux des banques centrales du CCG continuent de montrer leur engagement envers l'arrimage des devises régionales au dollar", a déclaré Monica Malik, économiste en chef à l'Abu Dhabi Commercial Bank, ajoutant que le panier de devises du Koweït lui donne plus de flexibilité monétaire.

La hausse de la Fed vient s'ajouter à une hausse de 75 points de base le mois dernier - la plus importante depuis 1994 - et à des mesures plus modestes en mai et en mars, alors qu'elle lutte contre une rupture de l'inflation au niveau des années 1980.

La Banque centrale saoudienne a recommencé à évoluer parallèlement à la Fed après avoir relevé ses taux de 50 points de base le mois dernier, s'écartant ainsi de la décision de la Fed car elle est confrontée à une inflation plus faible que le reste du Golfe.

"L'inflation dans la région est plus faible qu'aux États-Unis et donc la même ampleur de resserrement monétaire n'est pas nécessaire dans la région. Cela est particulièrement vrai pour les pays du CCG qui ont introduit un plafonnement des prix du carburant", a déclaré Malik.

La banque centrale des Émirats arabes unis, le seul pays du CCG qui n'a pas de plafonnement des prix du carburant, a déclaré ce mois-ci qu'elle prévoyait une inflation de 5,6 % pour 2022.

On s'attend à ce que la Banque centrale d'Oman, le dernier pays du CCG, fasse de même.

"Nos prévisions tablent déjà sur des vents contraires pour l'activité économique non pétrolière et la demande de crédit dans le CCG, en raison du rythme rapide des hausses de taux d'intérêt dans ce cycle, d'autant plus qu'elles se cumulent", a déclaré M. Malik.

" Cependant, nous voyons les principaux plans de développement continuer à soutenir l'activité économique. "