Les banques centrales mondiales émettent un souffle historique de hausse des taux en 2022

Selon les calculs de Reuters, les banques centrales supervisant les 10 devises les plus échangées ont procédé à un resserrement de 2 700 points de base (pb) en 54 hausses de taux au cours des 12 derniers mois.

Toutes les grandes banques centrales, à l'exception de la Banque du Japon, ont relevé leurs taux cette année, même si les décideurs de Tokyo ont troublé les marchés en décembre en modifiant de façon surprenante leur objectif de rendement, alimentant ainsi les spéculations selon lesquelles une hausse réelle des taux pourrait être envisagée dans un avenir assez proche.

Cependant, ce sont surtout les 225 points de base de hausses de la Réserve fédérale américaine au cours des 12 derniers mois - et la perspective d'en avoir peut-être d'autres à venir - qui ont gardé les marchés sur le qui-vive dans un contexte de ralentissement marqué de la croissance.

"Lorsque vous regardez le resserrement de la politique monétaire aux États-Unis, il s'agit fondamentalement de l'un des plus forts jamais observés au cours des 20 dernières années", a déclaré à Reuters David Hauner, responsable de la stratégie et de l'économie des marchés émergents, EMEA, chez Bank of America Global Research.

"Normalement, lorsque vous avez un resserrement aussi brutal des conditions financières, vous avez fondamentalement quelque chose de plus qu'une petite récession, ce qui semble maintenant être le consensus général."

GRAPHIQUE - Les principales banques centrales annoncent des hausses de taux en 2022

https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-MARKETS/RATES/zdpxddwoqpx/chart.png

Sur une base mensuelle, les données ont montré que sept des dix principales banques centrales ont relevé leurs taux en décembre.

La Réserve fédérale américaine, la Banque centrale européenne, la Banque d'Angleterre, la Banque de réserve d'Australie, la Norges Bank de Norvège, la Banque du Canada et la Banque nationale suisse ont toutes relevé leurs taux de référence de 300 points de base au total. Cela se compare au pic mensuel de 550 points de base en septembre, bien que toutes les banques centrales ne se réunissent pas sur une base mensuelle.

La Reserve Bank of New Zealand et la Riksbank de Suède n'ont pas tenu de réunion de fixation des taux en décembre.

GRAPHIQUE - Taux d'intérêt des marchés développés

https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-MARKETS/RATES/byprlldjape/G10CEN22121.2.gif

Pendant ce temps, il y avait plus de preuves que le cycle de resserrement sur les marchés émergents ralentissait.

Cinq des 18 banques centrales ont procédé à un total de 260 pb de hausses de taux en décembre, contre 400 pb en novembre et loin des 800 pb mensuels de juin et juillet.

La majorité de ces hausses sont venues des décideurs d'Asie, qui sont à la traîne dans le cycle de resserrement de l'Amérique latine et de l'Europe émergente. Les banques centrales d'Indonésie, d'Inde et des Philippines ont relevé leurs taux, aux côtés de la Colombie et du Mexique.

"La plupart des banques centrales des marchés émergents sont sur le point d'achever leur cycle de hausse des taux", a déclaré Charles-Henry Moncheau, chef du bureau des investissements chez Syz Group.

Les banques centrales des marchés émergents ont relevé leurs taux 93 fois cette année pour relever les indices de référence d'un total de 7 425 points de base cette année, soit près de trois fois le resserrement de 2 745 points de base en 2021, selon les calculs.

Les banques centrales de Corée, d'Afrique du Sud, de Thaïlande, de Malaisie et d'Israël n'ont pas tenu de réunion de fixation des taux en décembre.

Taux d'intérêt des marchés émergents

https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-MARKETS/RATES/akpeqqrzrpr/EM18CEN22121.2.gif