Il y a six mois, les principales banques centrales du monde étaient prêtes pour un mouvement que toute personne possédant une carte de crédit ou espérant acheter une maison ou gérer une entreprise saluerait : Un mouvement mondial de baisse des taux d'intérêt qui rendrait les emprunts moins chers et les prêts plus accessibles à tous.

Les baisses de taux sont "un sujet de discussion dans le monde et aussi une discussion pour nous", a déclaré le président de la Réserve fédérale Jerome Powell lors d'une conférence de presse en décembre dernier, alors que les investisseurs s'extasiaient devant la perspective d'un assouplissement des conditions financières et que des organisations telles que le Fonds monétaire international craignaient que M. Powell et ses collègues n'aillent trop vite, ne réduisent les taux trop rapidement et ne sapent les efforts déployés pour maîtriser l'inflation.

Il s'avère que ces craintes étaient déplacées.

L'assouplissement conjoint de la politique monétaire qui semblait imminent à la fin de l'année 2023 s'est largement évanoui, les principales banques centrales étant confrontées à une inflation plus persistante que prévu et à une croissance économique et salariale plus résiliente.

Quelques mesures modestes ont été prises, notamment les premières réductions effectuées ce mois-ci par la Banque centrale européenne et la Banque du Canada.

Mais il s'agissait surtout de tenir une promesse faite lorsque l'inflation semblait chuter rapidement, et l'ambiance à Francfort, Londres, Washington et ailleurs est passée de la version de la banque centrale "démarrez vos moteurs" à quelque chose de plus proche de "attendez vos chevaux".

Après avoir relevé rapidement les taux d'intérêt en 2022 et 2023 pour lutter contre l'inflation, le premier mouvement d'assouplissement de la politique sera "conséquent", a déclaré M. Powell lors d'une conférence de presse la semaine dernière, alors que les nouvelles projections des décideurs de la Fed montraient qu'ils ne prévoyaient qu'une seule baisse de taux d'un quart de point de pourcentage d'ici la fin de l'année, contre les trois prévues en décembre et en mars.

"Lorsque nous commencerons à assouplir notre politique, cela se traduira par un assouplissement significatif des conditions du marché financier", a déclaré M. Powell. "Vous voulez faire les choses correctement.

DES OBSTACLES SUR LE CHEMIN

La plupart des économistes interrogés par Reuters ne prévoient plus qu'une ou deux réductions des taux de la Fed cette année, au lieu des quatre prévues lors d'une enquête réalisée en décembre dernier, avant que M. Powell ne surprenne les marchés en suggérant qu'une baisse des taux interviendrait relativement rapidement. Mais les économistes ont été plus cohérents dans leurs opinions que les prix du marché.

Il y a six mois, les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à ce que la Banque d'Angleterre attende le troisième trimestre pour réduire les coûts d'emprunt, ce qui correspond aux attentes actuelles presque unanimes d'une décision en août. En décembre, le marché prévoyait quant à lui une première réduction en mai, suivie de trois autres au cours de l'année.

Alors que l'inflation globale a chuté pour se rapprocher de l'objectif de 2 % de la BoE, elle a été beaucoup plus élevée que prévu dans le secteur clé des services en avril, et la croissance annuelle des salaires de 6 % en mai est restée à peu près le double du niveau compatible avec l'objectif.

En conséquence, la BoE devrait maintenir ses taux lors de sa dernière réunion de politique monétaire du mandat du Premier ministre Rishi Sunak, ce qui signifie que l'évolution vers des coûts d'emprunt plus bas attendra plutôt le prochain gouvernement britannique.

Les prévisions des économistes concernant la première action de la BCE se sont également maintenues, prévoyant à juste titre une baisse en juin. Mais là encore, les prix du marché ont évolué de manière spectaculaire : en décembre, ils prévoyaient 140 points de base de réduction pour l'année à venir, à partir du mois de mars. Aujourd'hui, les prix du marché correspondent à peine à une nouvelle baisse des taux cette année.

Toutefois, les responsables de la BCE ont depuis longtemps mis en garde contre les "obstacles sur la route" lorsqu'ils ramènent l'inflation à son niveau cible et, en indiquant très tôt que la première baisse n'interviendrait pas avant juin, ils ont signalé aux marchés qu'ils s'étaient peut-être emballés.

Ces "obstacles" pourraient maintenant inclure la façon dont les marchés ont été troublés par la décision du président français Emmanuel Macron d'organiser des élections législatives anticipées qui pourraient donner naissance à un gouvernement d'extrême droite à Paris le mois prochain.

Mais pour l'instant, Christine Lagarde, présidente de la BCE, et son équipe restent globalement confiantes dans le fait que l'inflation continuera à descendre jusqu'à l'objectif de 2 % d'ici à la fin de 2025.

"Les banques centrales gèrent l'arbitrage entre l'inflation et la croissance économique, conscientes qu'une politique trop restrictive pourrait compromettre la fragile reprise de l'économie de la zone euro, a déclaré Mario Centeno, responsable de la politique monétaire de la BCE, lors d'une interview accordée à Reuters.

"En fin de compte, la différence entre aujourd'hui et il y a quelques mois n'est pas si grande. L'histoire de la désinflation est toujours intacte", a déclaré le gouverneur de la banque centrale portugaise.

PAS DE DÉCLARATION DE VICTOIRE

Comme toujours, la gestion des attentes fait partie de l'histoire.

En décembre, lorsque la perspective de trois réductions pour 2024 est apparue pour la première fois dans les projections des responsables politiques de la Fed, M. Powell a averti, lors de la conférence de presse qui a suivi la réunion, que "personne ne crie victoire" en matière d'inflation. Mais la teneur générale de ses remarques - avec des références à des progrès "réels" et "importants" en matière d'inflation - semble avoir cimenté l'idée que les réductions de taux allaient commencer.

D'un certain point de vue, si la première baisse peut, comme l'a dit Powell la semaine dernière, être "conséquente", l'ouverture symbolique d'une baisse régulière attendue des coûts d'emprunt, le moment exact peut l'être moins en termes d'effet macroéconomique.

Le langage strict actuel sur les réductions, du moins de la part de Powell, pourrait même être davantage destiné à gérer les attentes qu'il ne l'est sur les perspectives réelles - en gardant la porte ouverte pour que les taux restent là où ils sont encore plus longtemps que prévu.

Les données recueillies juste avant et après la réunion de la Fed de la semaine dernière indiquaient clairement un affaiblissement des pressions sur les prix, et les investisseurs ont largement ignoré les commentaires de M. Powell et les nouvelles projections des décideurs de la Fed pour continuer à parier sur une baisse des taux à partir de septembre.

Il n'en reste pas moins que le glissement a été important, les principales banques centrales permettant désormais à la politique monétaire "restrictive" de peser sur les banques, les entreprises et les ménages pendant des mois de plus que prévu. Certains craignent que cette situation ne déclenche un point de rupture.

"La poursuite d'une politique restrictive risque de faire trop baisser la demande de main-d'œuvre et de faire grimper le taux de chômage au-delà des 4 % actuels, que la Fed prévoit pour la fin de l'année", a écrit Nick Bunker, directeur de la recherche économique pour l'Amérique du Nord au Indeed Hiring Lab, en réponse à la décision de la Fed de la semaine dernière. "Le marché du travail a semblé invincible pendant la majeure partie des deux dernières années, mais son armure ne peut pas durer éternellement". (Rapport complémentaire d'Indradip Ghosh ; rédaction de Dan Burns et Paul Simao)