Les banques centrales ont endigué la crise des marchés obligataires, observe UBP

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les marchés obligataires, comme les marchés actions, ont connu une correction très soudaine au cours des dernières semaines liée à la soudaineté de la crise sanitaire. Du côté des gouvernements, la réponse budgétaire est déjà supérieure à celle qui avait accompagné la crise de 2008, y compris en proportion du PIB, observe Christel Rendu de Lint, responsable de la gestion obligataire à l'Union Bancaire Privée (UBP). Les mesures de relance annoncées depuis le début du mois de mars correspondent à 2% du PIB mondial, et pourraient encore s'accroître dans les prochaines semaines et prochains mois.Lors de la précédente crise, les plans de relance avaient atteint 1,2% du PIB mondial en 2008, puis 1,7% en 2009, rappelle Christel Rendu de Lint.Cette dernière reconnaît que la fin de crise reste difficile à déterminer en raison de l'évolution imprévisible de la situation sanitaire. Néanmoins, les marchés obligataires ont d'ores et déjà montré des signes de capitulation, c'est-à-dire de pessimisme excessif, qui laissent entrevoir un potentiel de rebond et de retour progressif à la normale.Christel Rendu de Lint prend à titre d'exemple les ventes forcées d'actifs les plus liquides, pour des raisons d'appels de marge, ont provoqué une remontée des spreads à 2 ans au-dessus du niveau des spreads à 8 ans sur le segment des obligations d'entreprises américaines investment grade. Selon elle, cette situation illustre parfaitement l'apparition de fortes anomalies de valorisation.Pour résoudre cette situation, la Fed est intervenue sur le marché monétaire pour apporter de la liquidité aux investisseurs et contenir la crise.La banque centrale américaine a clairement tiré les leçons de la crise financière de 2008-2009 et a réagi avec une grande rapidité. L'action de la Fed a trouvé un écho auprès des autres banques centrales, notamment en Europe où la BCE a décidé d'intensifier son " quantitative easing " pour réduire les écarts de taux entre emprunteurs de la zone euro.En somme ajoute la responsable de la gestion obligataire, les banques centrales ont démontré qu'elles disposaient encore des leviers nécessaires pour créer les conditions de stabilisation des marchés et qu'elles n'abandonneraient pas les investisseurs et les banques dans leur effort de financement de l'économie.La récente vague de pessimisme pourrait ainsi laisser place à une vague d'optimisme lorsque la situation sanitaire commencera à être maîtrisée, conclut Christel Rendu de Lint.