Les banques centrales relâchent la pression sur les hausses de taux en octobre

Les banques centrales supervisant quatre des dix monnaies les plus échangées ont procédé à des hausses de taux de 200 points de base entre elles le mois dernier, tandis que les autres ont maintenu leurs taux. Les décideurs de la Banque centrale européenne, de la Banque de réserve d'Australie, de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande et de la Banque du Canada ont augmenté les taux de prêt.

À titre de comparaison, huit de ces dix mêmes banques centrales ont augmenté leurs taux d'un total combiné de 550 points de base en septembre, soit le rythme de resserrement le plus rapide depuis au moins deux décennies.

Ces dernières mesures ont porté le total des hausses de taux des banques centrales du G10 en 2022 à 2 050 pb.

"Le rythme du resserrement des banques centrales a probablement atteint un pic", a déclaré Marko Kolanovic chez JPMorgan dans une note aux clients.

"Les discours plus dovish de la BCE, de la BoC, de la Fed et de la RBA récemment indiquent que le rythme du resserrement des banques centrales va probablement ralentir dans les mois à venir, bien qu'il soit encore tôt pour évaluer si cela signifie un taux terminal plus bas."

Taux d'intérêt du G10 https://graphics.reuters.com/GLOBAL-MARKETS/mypmomxdjpr/G10CENOCT22.gif Les

marchés avaient récemment été encouragés par les indications selon lesquelles les hausses de taux des principales banques centrales - en particulier la Réserve fédérale américaine - ralentissaient.

Cependant, tout optimisme sur ce front pourrait être prématuré, a déclaré Jean Boivin, directeur du BlackRock Investment Institute.

"Nous voyons les banques centrales sur la voie d'un resserrement excessif de leur politique", a déclaré M. Boivin lundi dans une note hebdomadaire sur les perspectives du plus grand gestionnaire d'actifs au monde.

"Nous pensons que la Fed, comme les autres banques centrales des marchés développés, ne s'arrêtera que lorsque les graves dommages causés par les hausses de taux seront plus clairs. Les taux ont déjà atteint des niveaux susceptibles de déclencher des récessions, selon nous."

Les décideurs et les analystes ont mis en garde contre un risque croissant de récession, notamment en Europe.

Les données des banques centrales des marchés émergents ont dressé un tableau similaire. Cinq des 18 banques centrales ont procédé à des hausses de taux de 325 points de base en octobre, soit moins de la moitié du total de septembre et bien en dessous des 800 points de base et plus enregistrés en juin et juillet.

L'Indonésie, la Corée du Sud, Israël, la Colombie et le Chili ont tous relevé leurs taux d'intérêt, le cycle de hausse touchant également à sa fin, bien qu'il y ait quelques différences dans les trajectoires à court terme. Alors que les décideurs politiques au Chili ont indiqué qu'aucune autre hausse de taux n'était prévue pour le moment, la banque centrale d'Israël a déclaré qu'elle voyait les taux augmenter à des niveaux supérieurs aux niveaux actuels.

Pendant ce temps, la Turquie, où le président Tayyip Erdogan fait pression pour une baisse des taux d'intérêt, a procédé à une réduction de 150 points de base plus importante que prévu, malgré une inflation supérieure à 80 %.

"L'ampleur des pressions sur le coût de la vie est fortement désynchronisée dans l'ensemble des marchés émergents, avec des gagnants et des perdants évidents", a déclaré Ehsan Khoman de MUFG.

Au total, les banques centrales des marchés émergents ont relevé les taux d'intérêt de 6 765 points de base depuis le début de l'année, soit plus du double des 2 745 points de base pour toute l'année 2021, selon les calculs.

Taux d'intérêt des marchés émergents https://graphics.reuters.com/GLOBAL-MARKETS/gkplwmaravb/EM18CENOCT22.gif