Selon le Forum officiel des institutions monétaires et financières, de plus en plus de gestionnaires de réserves mondiales prévoient d'augmenter leur exposition au dollar américain, qui offre désormais un rendement élevé, car leur intérêt pour le yuan chinois s'est émoussé en raison de la faiblesse des rendements et des tensions géopolitiques.

Ces données, issues d'une enquête réalisée par le groupe de réflexion et publiée mardi, remettent en question - du moins à court terme - la tendance à la dédollarisation, c'est-à-dire l'idée selon laquelle les pays se diversifient en s'éloignant du dollar.

Un pourcentage net de 18 % des gestionnaires de réserves interrogés ont déclaré avoir l'intention d'augmenter leur exposition au dollar américain au cours des 12 à 24 prochains mois, ce qui est plus que pour toute autre devise. Ils ont invoqué le rôle du dollar dans le commerce mondial et les attentes de rendements relatifs plus élevés.

Mais la demande de monnaie chinoise parmi les gestionnaires de réserves a stagné.

"C'est la première année que nous voyons une part significative de gestionnaires de réserves chercher à réduire leurs avoirs en renminbi", a déclaré Nikhil Sanghani, directeur général de l'Institut de politique économique et monétaire de l'OMFIF, se référant à la monnaie chinoise sous son autre nom.

Environ 12 % des 73 gestionnaires de réserves des banques centrales interrogés par l'OMFIF prévoient de réduire leurs avoirs en yuans au cours des 12 à 24 prochains mois, tandis que 13 % prévoient de les augmenter.

En 2023, seuls 3 % d'entre eux ont déclaré avoir l'intention de réduire leurs avoirs en yuans, alors qu'aucun ne l'a fait en 2022 ou en 2021, lorsque plus de 30 % des personnes interrogées ont déclaré avoir l'intention d'augmenter leur exposition à la monnaie chinoise.

"Beaucoup (de gestionnaires) ont mentionné la transparence du marché et la géopolitique comme étant des obstacles, et, au moins à court terme, beaucoup ont mentionné qu'il s'agit simplement d'un point de rendement - les taux directeurs sont bas en Chine et vous pouvez obtenir des rendements plus élevés dans les obligations d'État américaines ou européennes maintenant", a déclaré M. Sanghani.

À plus long terme, cependant, a-t-il ajouté, les gestionnaires de réserves prévoient toujours d'augmenter leur exposition à la monnaie chinoise.

Le rendement des obligations chinoises à 10 ans est d'environ 2,3 %, contre 4,5 % pour les bons du Trésor américain à 10 ans.

L'enquête a également révélé que les banques centrales prévoyaient de continuer à augmenter leur exposition à l'or, une tendance qui a déjà permis au métal précieux d'atteindre des sommets cette année.

Environ 15% des répondants prévoient d'augmenter leur exposition à l'or cette année, selon l'enquête. Selon les calculs de l'OMFIF, cela signifierait que 600 milliards de dollars supplémentaires de réserves seront constitués d'or dans les années à venir.