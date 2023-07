Zurich (awp) - La monnaie numérique de banques centrales est au coeur des enjeux au sein des instituts d'émission. La Suisse n'est pas en reste dans cette course à l'innovation, étant à l'origine de quatre projets sur la douzaine qu'accompagne actuellement la Banque des règlements internationaux (BRI).

Les banques centrales du monde entier redoublent d'efforts pour préparer le terrain à la création de monnaies numériques de banques centrales (MNBC), sous forme d'espèces numériques ("retail") ou de réserves tokenisées ("wholesale" ou interbancaire), indique mardi la BRI dans un rapport. L'objectif est d'arriver à une base commune interopérable sur laquelle le nouvel écosystème de paiement pourra se développer.

Il faudra des années à une MNBC pour être largement déployée, or les cryptoactifs et les devises numériques adossées à une monnaie ("stablecoins") sont déjà en circulation, a rappelé la BRI. "Cela rend d'autant plus urgent de débuter les recherches".

En Suisse les projets Helvetia I et II ont étudié la possibilité d'intégrer une MNBC interbancaire dans des systèmes bancaires déjà en place. La phase II a démontré qu'une telle intégration serait réalisable sur le plan opérationnel. En vertu de la loi suisse, il est par ailleurs possible d'émettre une MNBC interbancaire sur une plateforme basée sur la technologie des registres distribués (TRD) exploitée et détenue par une entreprise du secteur privé. Les recherches se poursuivent avec l'exploration de trois modèles pour tokéniser des actifs en monnaie banque centrale.

La nécessité des recherches fait l'unanimité

Selon un sondage de la BRI, 93% des pays ont débuté des travaux sur les MNBC, près d'un quart des banques centrales ayant conduit des tests avec des MNBC de détail. Le succès de tels systèmes dépend de l'accueil que leur réserveront les banques et les fournisseurs de services de paiement. En effet, les bénéfices ne sauront se concrétiser si l'adoption est insuffisante, mais si celle-ci est trop forte, cela risque aussi de déséquilibrer les relations entre les banques et les fournisseurs de services de paiement, en particulier dans des systèmes financiers sous-développés.

En Suisse, le projet Tourbillon étudie la possibilité d'un système MNBC de détail préservant le caractère privé des transactions, capable de résister à des attaques informatiques quantiques et de gérer un important volume de transactions. Une fois en place, il pourrait être utilisé pour les virements, les paiements sur terminaux et en ligne et de particulier à particulier.

Jusqu'à présent, seulement quatre juridictions ont lancé un projet pilote de monnaie de banque centrale de détail: la Banque centrale des Bahamas avec le "sand dollar", la Banque centrale des Caraïbes orientales (ECCB) avec "dcash", la Banque centrale du Nigéria avec "eNaira" et la Banque de Jamaïque avec "JAM-DEX". Pour l'instant, l'adoption est mitigée dans le cadre de ces projets, mais il est encore tôt, note la BRI.

Des questions subsistent avant de pouvoir déployer ces projets de MNBC de détail à grande échelle, sur leur demande et leur adoption, ainsi que nombre d'inquiétudes, autour notamment de la protection des données et des aspects réglementaires.

Un autre secteur de recherche s'articule autour des paiements transfrontaliers, les MNBC ayant le potentiel de réduire les coûts et accélérer la vitesse des transactions, tout en améliorant la transparence. Sur ce volet, la Suisse est également présente, aux côtés de la Banque de France, avec son projet Jura. Ce dernier a montré la faisabilité opérationnelle d'une plateforme MNBC de gros, incluant différentes monnaies et actifs et permettant de faire coexister plusieurs politiques d'accès. Mais des défis subsistent et d'autres expérimentations sont nécessaires, conclut la BRI.

ol/al