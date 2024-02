L'autorité chinoise du logement a déclaré que 123,6 milliards de yuans (17,20 milliards de dollars) de prêts de développement ont été approuvés et que 29,4 milliards de yuans ont été émis dans le cadre d'un mécanisme spécial visant à injecter des liquidités dans le secteur de l'immobilier en crise.

Dans le cadre du mécanisme chinois de "liste blanche" lancé le 26 janvier, les autorités municipales recommandent aux banques des projets résidentiels susceptibles de bénéficier d'un soutien financier et se coordonnent avec les institutions financières pour répondre aux besoins des projets.

Ce mécanisme est un élément clé des efforts déployés par Pékin pour stabiliser la crise de l'endettement du secteur immobilier et renforcer la confiance dans une industrie qui représente un quart du PIB de la Chine.

Jusqu'à présent, 214 villes du pays ont mis en place ce mécanisme, recommandant plus de 5 300 projets aux banques, selon un communiqué du ministère du logement et du développement urbain et rural publié mardi soir. Sur ce total, 29,4 milliards de yuans de prêts impliquant 162 projets dans 52 villes ont été émis, a ajouté le communiqué.

Les banques qui refusent tout prêt aux projets de la "liste blanche" doivent fournir une raison expliquant leur décision aux régulateurs financiers, a indiqué le ministère.

L'indice Hang Seng Mainland Properties a augmenté de 4 % mercredi à la mi-journée, contre un gain de 3 % pour le marché plus large.

La Chine vise à accroître le financement des projets résidentiels, mais la réticence des banques à prêter au secteur pourrait constituer un obstacle majeur pour les promoteurs en difficulté qui ont le plus besoin de fonds.

Les promoteurs et les analystes ont déclaré que de tels prêts ne peuvent être utilisés que pour garantir l'achèvement de projets sélectionnés, et ne peuvent pas être utilisés pour rembourser la dette ou aider à retrouver la solidité financière. (1 $ = 7,1842 yuans) (Reportage de Clare Jim à Hong Kong et de Ziyi Tang à Pékin ; Rédaction de Shri Navaratnam)