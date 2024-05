Malgré une vague de pertes trimestrielles, la Colombie dispose de conditions favorables aux fusions et acquisitions dans son secteur bancaire, ainsi qu'à l'arrivée de nouveaux acteurs. Le pays prévoit d'affiner les réglementations et d'améliorer les procédures afin de développer le secteur, a déclaré à Reuters le principal organisme de réglementation du pays.

Les banques opérant dans le pays ont vu leurs bénéfices chuter de moitié à 925,4 milliards de pesos colombiens (238,1 millions de dollars) au cours des deux premiers mois de 2024, 12 banques sur 29 ayant enregistré des pertes dans un contexte de taux d'intérêt élevés et d'inflation persistante.

Cependant, même si les portefeuilles de prêts se sont détériorés, les banques restent saines avec des indicateurs de solvabilité plus élevés que ceux exigés par les autorités, a déclaré Cesar Ferrari, chef du régulateur des services financiers colombiens.

"Lorsque vous regardez les chiffres du système bancaire, vous constatez qu'il a de nombreuses possibilités. Il doit certainement connaître quelques fusions, quelques nouvelles entrées", a-t-il déclaré lors d'une interview jeudi en fin de journée.

M. Ferrari a rencontré des dirigeants d'un certain nombre de banques internationales et nationales intéressées par le rachat d'autres banques, mais il n'a pas voulu citer de noms.

"Il y en a de toutes sortes. Il y a un mélange de Mexicains qui achètent une banque... et il y a aussi des Colombiens", a-t-il déclaré, ajoutant qu'une grande banque avait exprimé sa volonté de fusionner avec d'autres ou d'acheter des actifs et des passifs en fonction des besoins.

M. Ferrari a déclaré que le régulateur travaillait sur un certain nombre de projets, y compris l'affinement des règles pour éliminer la réglementation excessive, la numérisation de la surveillance et l'évaluation des risques émergents tels que les questions climatiques, le changement social et la cybersécurité.

Une modification des licences financières permettrait aux sociétés de services financiers de devenir des banques sans encourir de coûts supplémentaires.

"Éliminons cette barrière à l'entrée pour les nouvelles entités financières", a-t-il déclaré. "Nous voulons un développement financier en Colombie [...] ce qui signifie que nous devons faire grossir le gâteau.

M. Ferrari a exclu tout impact négatif sur le système financier dû à une politique tendue dans un contexte de difficultés pour le gouvernement du président Gustavo Petro, qui s'efforce de faire passer ses réformes sociales et économiques phares au Congrès.

"Les tourbillons politiques sont circonstanciels et ne reposent pas sur des réalités, mais simplement sur des points de vue subjectifs. Les réalités sont ce que nous voyons dans les chiffres, et ceux-ci ne trompent pas", a-t-il déclaré. (1 $ = 3 887,3600 pesos colombiens) (Reportage de Nelson Bocanegra ; Rédaction d'Oliver Griffin ; Montage de Jonathan Oatis)