Les principales banques d'État chinoises ont été actives sur les marchés des changes onshore et offshore cette semaine pour tenter de contenir la chute du yuan, ont déclaré quatre personnes ayant une connaissance directe de la question.

Les banques d'État ont échangé des yuans contre des dollars américains sur le marché des swaps onshore avant de vendre rapidement ces dollars sur le marché spot pour soutenir le yuan entre mercredi et vendredi, ont déclaré deux des sources.

Les grandes banques ont également réduit leurs prêts sur les marchés offshore du yuan vendredi dans le but de maintenir la liquidité, ont déclaré les deux autres sources, ce qui pourrait augmenter le coût de la vente à découvert de la monnaie chinoise.

Les sources ont refusé d'être identifiées parce qu'elles n'étaient pas autorisées à parler publiquement des transactions sur le marché.

Le taux de référence CNH Hong Kong Interbank Offered Rate (CNH HIBOR), un indicateur qui mesure le coût d'emprunt du yuan dans le centre financier, a bondi à 3,3562% vendredi, son plus haut niveau depuis le 19 décembre.

Les mesures prises par la banque d'État interviennent alors que le yuan chinois est soumis à une nouvelle pression à la baisse face à la résurgence du dollar américain à l'échelle mondiale. Le yuan est tombé à son plus bas niveau depuis trois semaines par rapport au dollar.

Les attentes croissantes du marché concernant une réduction des taux d'intérêt dans la deuxième économie mondiale pèsent également sur la monnaie locale. Le yuan terrestre s'est échangé pour la dernière fois à 7,1682 pour un dollar.

Les banques d'État chinoises négocient généralement pour le compte de la banque centrale du pays sur le marché des changes, mais elles peuvent également le faire pour leur propre compte.

Ces derniers mois, la Chine a cherché à stabiliser le yuan en orchestrant les achats des banques d'État et en donnant des conseils de marché aux banquiers, a rapporté Reuters la semaine dernière. (Reportage réalisé par la salle de presse de Shanghai et de Pékin ; rédaction de Vidya Ranganathan et Jamie Freed)