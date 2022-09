Les banques d'État chinoises ont reçu l'ordre de faire des réserves en vue d'une intervention sur le yuan - sources

La banque centrale de Chine a demandé aux principales banques d'Etat d'être prêtes à vendre des dollars pour l'unité locale sur les marchés offshore, alors qu'elle intensifie ses efforts pour enrayer la descente du yuan, ont déclaré quatre sources ayant connaissance de la question.

On a dit aux banques d'État de demander à leurs succursales offshore, y compris celles basées à Hong Kong, New York et Londres, de revoir leurs avoirs en yuan offshore et de s'assurer que les réserves en dollars américains sont prêtes à être déployées, ont déclaré à Reuters trois des sources, qui ont refusé d'être identifiées.

La vente simultanée de dollars et l'achat simultané de yuans pourraient mettre un plancher sous la devise chinoise, qui a perdu plus de 11 % par rapport au dollar depuis le début de l'année et semble prête à subir sa plus grande perte annuelle depuis 1994, lorsque la Chine a unifié ses taux officiels et de marché.

L'ampleur de ce cycle de vente de dollars pour défendre l'affaiblissement du yuan sera assez importante, a déclaré l'une des sources.

La Banque populaire de Chine n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters. (Reportage de Julie Zhu à Hong Kong, et dans les salles de rédaction de Shanghai et de Pékin ; édition par Vidya Ranganathan et Hugh Lawson)