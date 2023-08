Les principales banques d'État chinoises ont été vues en train de vendre des dollars américains pour acheter des yuans sur les marchés de change au comptant onshore et offshore cette semaine, ont déclaré des personnes ayant une connaissance directe de la question, dans une tentative de ralentir la dépréciation du yuan.

Bien qu'elles négocient également pour leur propre compte ou pour exécuter les ordres de leurs clients, les banques d'État agissent souvent sur ordre de la banque centrale lorsque le yuan est sous pression, comme c'est le cas actuellement.

"La vente de dollars par les banques d'État est devenue la nouvelle norme pour ralentir le rythme de la dépréciation du yuan", a déclaré un négociant basé à Shanghai.

Les succursales offshore des banques d'État ont également été vues en train de vendre des dollars pendant les heures de négociation à Londres et à New York cette semaine, ont déclaré jeudi deux sources ayant une connaissance directe de la question.

Ces ventes de dollars pourraient limiter les baisses du yuan offshore et l'empêcher de trop s'écarter de sa contrepartie onshore.

Le yuan a perdu environ 2,4 % par rapport au dollar depuis ce mois-ci, et 6 % depuis le début de l'année. Le yuan onshore s'échangeait à 7,3145 pour un dollar à 0442 GMT, tandis que le yuan offshore a atteint 7,3400.

L'augmentation récente de la baisse du yuan est le résultat de l'écart de rendement entre la Chine et les États-Unis, et des préoccupations croissantes des investisseurs concernant la faible croissance économique de la Chine et l'augmentation des risques de défaillance dans les secteurs de l'immobilier et de la banque parallèle.

La lenteur avec laquelle le gouvernement met en œuvre les mesures de relance destinées à soutenir la croissance a déçu les investisseurs. Entre-temps, la Banque populaire de Chine (PBOC) a assoupli sa politique monétaire pour soutenir l'économie, bien que le prix à payer pour la baisse des taux d'intérêt soit une pression accrue sur le yuan.

Cette semaine, les écarts de rendement entre la Chine et les États-Unis ont atteint leur niveau le plus élevé en 16 ans, les investisseurs spéculant sur un nouvel assouplissement de la politique de la Banque populaire de Chine après une baisse surprise des taux d'intérêt cette semaine, même si cela accroît la pression sur le yuan.

Au cours des dernières semaines, les observateurs du marché estiment que les autorités chinoises ont cherché à ralentir le déclin du yuan, la PBOC s'obstinant à fixer un taux de change plus élevé que prévu et les banques d'État vendant des dollars à plusieurs reprises.

Des tactiques similaires ont été observées en septembre 2022, lorsque la PBOC a également demandé aux principales banques d'État de se préparer à vendre des dollars contre des yuans sur les marchés offshore, afin d'essayer d'enrayer la chute du yuan.

En juillet, la banque centrale a ajusté un paramètre pour permettre aux entreprises d'emprunter davantage à l'étranger, afin qu'elles puissent apporter des devises étrangères à convertir sur place, soutenant ainsi le yuan. Mais les taux d'intérêt plus élevés appliqués aux prêts à l'étranger restent un facteur dissuasif, ce qui réduit l'impact de ce changement de politique.

Une tactique qui semble avoir fonctionné est celle des banques d'État qui proposent de prêter moins de yuans sur le marché offshore de Hong Kong, le manque de liquidités ayant contribué à limiter la baisse du yuan cette semaine, selon les négociants.

Les coûts d'emprunt en yuan au jour le jour à Hong Kong ont atteint leur plus haut niveau depuis avril 2022 mercredi, le taux interbancaire de référence CNH Hong Kong (CNH HIBOR) augmentant de manière générale.

Le resserrement de la liquidité n'était pas très radical, car l'absorption agressive de la liquidité en yuan de ce marché pourrait affecter négativement le sentiment du marché obligataire, a noté un banquier. (Reportage de Shanghai Newsroom ; rédaction de Jacqueline Wong et Simon Cameron-Moore)